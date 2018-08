Belgische investeringen in beton lopen hopeloos achter

Op Ierland na investeert geen enkel Europees land zo weinig in zijn weginfrastructuur als België. Om de achterstand weg te werken zijn ettelijke miljarden nodig.

Zelden werd het belang van investeringen in onderhoud zo pijnlijk duidelijk als na de instorting van de Morandibrug in Genua. Het Italiaanse drama kostte aan minstens 38 mensen het leven. Hoewel de juiste omstandigheden nog niet duidelijk zijn, wijzen verschillende experts op een gebrek aan onderhoud als oorzaak voor het bezwijken van het 45 meter hoge bouwwerk.

Het doet de vraag rijzen of ons land niet meer inspanningen moet doen om toestanden zoals in Genua te voorkomen. Italië mag dan al de reputatie hebben van zorgenkind als het gaat over investeringen in infrastructuur, België presteert nog slechter.

Ons land investeert amper 0,3 procent van zijn bruto binnenlands product (bbp) in weginfrastructuur. Enkel in Ierland liggen de overheidsinvesteringen in wegen nog lager, blijkt uit cijfers van de rijkelandenorganisatie OESO. Met 528 miljoen euro onderhoudsuitgaven in 2016 zit ons land verhoudingsgewijs bij de landen die het minste doen om hun wegennet op peil te houden. Ook voor de aanleg van nieuwe weginfrastructuur bevindt ons land zich met 810 miljoen euro in de onderste regionen.

Afbrokkelende tunnels

Voor Bart Van Craeynest, hoofdeconoom van Econopolis, komt dat niet als een verrassing. ‘België bungelt met zijn investeringen al ruim dertig jaar onderaan’, zegt hij. ‘Minder investeren zag men als een makkelijke besparing, want mensen voelen de impact niet direct. Maar de gevolgen zijn navenant: afbrokkelende Brusselse tunnels, verkeersknopen die dichtslibben of problemen met de spoorwegen. De economische schade van het tekort aan investeringen is erg reëel.’

De globale overheidsinvesteringen zijn sinds de jaren 70 ruim gehalveerd. Op hun piek begin jaren 70 bedroegen de overheidsinvesteringen nog 5,5 procent van het bruto binnenlands product, vandaag is dat nog maar 2,2 procent, oftewel 10 miljard euro. Bovendien ging een kleiner aandeel naar wegen. In de jaren 90 diende nog 15 procent van de overheidsinvesteringen voor wegenbouw, vandaag is dat nog 12 procent.

Verschillende instellingen, waaronder de OESO, het IMF, het Planbureau en de Nationale Bank, tikten onze politici herhaaldelijk op de vingers. De Nationale Bank bracht eind vorig jaar nog in kaart in hoeverre de Belgische investeringen volstaan om ons patrimonium in stand te houden.

Het resultaat was ontluisterend. Sinds eind jaren 80 zijn de overheidsinvesteringen nauwelijks toereikend om de aftakeling van de bestaande infrastructuur te compenseren. In verschillende jaren lag het investeringstempo zelfs lager dan wat nodig is om het hoofd te bieden aan de snelheid waarmee het beton erodeert.

Inhaaloperatie

Toch zien we recent een inhaaloperatie, zegt Claude Van Rooten, directeur-generaal van het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW). ‘In alle regio’s is een inhaalmanoeuvre ingezet om het wegdek weer in goede staat te brengen, maar de achterstand is zo groot dat je die niet in een jaar wegwerkt.’

Van Rooten, ook voorzitter van de World Road Association (PIARC), een internationale organisatie van wegenspecialisten, vergelijkt de Belgische situatie met iemand die voor een prikje een kasteel koopt zonder rekening te houden met de renovatie- en onderhoudskosten. ‘In de jaren 70 is een ongelofelijk patrimonium gebouwd, van soms wel 100 kilometer nieuwe wegen per jaar. Maar de onderhoudsbudgetten hebben die evolutie spijtig genoeg niet gevolgd. Dat wreekt zich nu.’

1,3 miljard België investeerde in 2016 1,3 miljard euro in zijn weg infrastructuur (0,3% van het bbp). Daarvan ging 528 miljoen naar onderhoudswerken.

In een wereldwijde rangschikking van het Wereld Economisch Forum (WEF) zakte ons land de voorbije jaren naar de 46ste plaats. De kwaliteit van onze wegen wordt daarmee op hetzelfde niveau ingeschat als pakweg Marokko.

Toch moeten we ons volgens Van Rooten ondanks de lage investeringen niet meteen zorgen maken over toestanden zoals in Genua. Het aantal controles van bruggen is recent fors opgetrokken. De ruim 2.600 bruggen in Vlaanderen krijgen om de 3 à 5 jaar een inspectie. Voor de 30 bruggen die gemarkeerd staan als probleemgevallen, wordt de toestand 3 à 4 keer per jaar onder de loep genomen. Als het risico te groot is, worden ze afgesloten.

Nederland

‘De vraag is vooral of de huidige inspanningen volstaan om ons land als logistieke speler aantrekkelijk te houden’, zegt Van Rooten. ‘In Nederland liggen de investeringen in weginfrastructuur drie keer hoger dan bij ons.’

'België pakt graag uit met zijn centrale ligging, maar dat is enkel een troef als ook de mobiliteit op punt staat. Eigenlijk moeten we minstens eenzelfde investeringsniveau bereiken als vergelijkbare landen zoals Nederland of Oostenrijk.' Bart Van Craeynest Econoom Econopolis

Dat is het niveau waar ook België naartoe moet, vindt Van Craeynest. ‘De huidige investeringen zijn net genoeg om wat we hebben in stand te houden, maar met een groeiende economie is dat niet voldoende’, zegt hij.