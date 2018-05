Belgische namen op documenten IS-rechtbank

Tussen meer dan 5.000 in Syrië gevonden papieren van de terreurbeweging Islamitische Staat (IS) zitten ook officiële rechtbankdocumenten waarin namen voorkomen van Belgische en Nederlandse leden. Ze illustreren de bureaucratie en de rechtspraak in het kalifaat.

Door onze correspondent Harald Doornbos

De zes documenten behandelen rechtszaken in een IS-rechtbank, waar Belgen en Nederlanders bij betrokken waren. Dat blijkt uit de papieren die een team van Al Aan TV, een Arabisch tv kanaal dat vanuit Dubai opereert, in Syrië vond. Al Aan TV vond de documenten tijdens een bezoek aan de Syrische stad Tabaqa, ten westen van Raqqa. Ze zaten in een kast in de Omar Ibn al Khattab moskee waar een IS-rechtbank was gevestigd. Tot midden 2017 was Tabaqa in handen van Islamitische Staat, waarna het werd veroverd door door de VS gesteunde Koerdische troepen.

Onbenullige zaken

Vergeleken met de gruwelen die Islamitische Staat tijdens zijn bewind in Syrië en Irak heeft uitgevoerd, lijken de rechtbankdocumenten over vrij onbenullige zaken te gaan, zoals ruzies, mishandelingen, scheidingen.

In het IS-kalifaat was het vermoorden en verjagen van duizenden sjiieten en christenen legaal, terwijl er een IS-rechtbank aan te pas moest komen om een ruzie tussen IS'ers op te lossen.

IS-structuur

Ook kunnen de documenten een rol spelen om de structuur van IS te ontrafelen. Lokale onderzoekers in Syrië en Irak, maar ook bij de Verenigde Naties, zijn druk bezig een inzicht te krijgen in hoe IS functioneerde. Documenten zijn daarbij onontbeerlijk aangezien die harde bewijzen bevatten zoals de locatie, de data en de namen van IS-rechters, IS-strijders, daders en verdachten. Met die informatie hopen de organisaties later leden van IS aan te klagen en te straffen.

Schermvullende weergave De pagina over de zaak van Abu Hamza al Belgiki. ©RV DOC

IS beschikte over een enorme bureaucratie en veel documenten. Een paar journalisten hebben een klein deel daarvan teruggevonden tussen de puinhopen in Syrië en Irak. De meeste documenten zijn door IS zelf in brand gestoken voordat het werd verslagen. Wat overbleef, werd veelal verzameld door Amerikaanse special forces die onder begeleiding van hun Koerdische bondgenoten miljoenen pagina's vonden voordat journalisten de gebieden bereikten.

Volgens een Koerdische strijder in Tabaqa zijn ook daar niet veel IS-documenten bewaard gebleven. 'In de meeste gevallen heeft IS zijn documenten vernietigd toen het de stad verliet', zegt hij. 'Slechts een klein deel is teruggevonden.'

Belgen

Het eerste gevonden document gaat over de Belgische IS-strijder Abu Fadl al Belgiki ('al Belgiki' = de Belg). Hij werkte in Tabaqa bij de hisba, de religieuze politie. Volgens de rechtbankpapieren wordt Abu Fadl de Belg aangeklaagd door een Syrische burger wegens het gebruik van buitensporig geweld tijdens een arrestatie. De IS-rechter zegt in zijn oordeel dat Abu Fadl de Belg inderdaad te veel geweld gebruikte. Hij veroordeelt hem tot 'twintig zweepslagen die hij krijgt terwijl zijn collega's van de hisba moeten toekijken'. De Syrische burger wordt ook gestraft omdat hij volgens de IS-rechter niet naar de IS-politie heeft geluisterd. Hij krijgt 40 zweepslagen en een shariacursus.

In het tweede rechtbankdocument van IS komt een Belg voor die Abu Hamza al Belgiki heet. Hij klaagt drie Syriërs aan voor een vechtpartij. Het document toont geen uitspraak van een rechter. De datum van het document is volgens de islamitische jaartelling 15-8-1437. Dat komt overeen met 22 mei 2016. Het is compleet onduidelijk of het om de man met dezelfde strijdersnaam (en Belgische naam Tarik Jadaoun) gaat die momenteel in Irak terechtstaat en/of de man die eerder in gevonden IS-documenten opdook.

De derde Belg die voorkomt in de gevonden documenten is Abu Yunis al Belgiqi. Zijn zaak dateert van 25 april 2016. Het document vertelt alleen dat Abu Yunis de Belg wordt aangeklaagd door een Syrische burger die een vergoeding van hem eist. Geen verdere details over de zaak en geen uitspraak van een rechter zijn bekend.

Nederlanders

Ook drie Nederlandse IS'ers, onder wie een vrouw, komen in de gevonden documenten voor.

Het gaat onder meer om Abu Muhammad al Holandi die een aanklacht heeft ingediend tegen een Iraakse IS'er die op zijn auto schoot. De Nederlander wordt door de IS-rechter in het gelijk gesteld en krijgt een schadevergoeding van 42.470 Syrische lira's, omgerekend 85 euro.

Schermvullende weergave De zaak van Abu Muhammad al Holandi ©RV DOC

Dan is er nog een document over Abu Muhammad al Holandi. Het is onduidelijk of het om de hierboven genoemde man gaat. De Nederlandse IS'er klaagt twee mannen aan, waaronder een IS'er uit Dagestan. De reden van de rechtszaak blijft onbekend.

Tenslotte is er een document waarin een Nederlandse IS-vrouw voorkomt: Um Ishaq al Holandiya die in de 'tweede buurt' in Tabaqa woont. Volgens het document wil ze scheiden van haar man, een Tunesische IS'er. Er wordt geen melding gemaakt of ze van de IS-rechtbank toestemming krijgt.

