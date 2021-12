Belgische overheden samen tegen disfunctionele Moslimexecutieve

De Grote Moskee in Brussel, de belangrijkste gebedsplaats voor moslims in ons land.

Door de krachten te bundelen met de deelstaten probeert minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) extra druk uit te oefenen voor de beloofde vernieuwingsoperatie van de Moslimexecutieve, de spreekbuis van de islam in ons land.

Het rommelt voor de zoveelste keer bij de Moslimexecutieve. Volgens Het Laatste Nieuws 'verdwijnen spionnen van Rabat en Ankara door de deur, maar komen ze langs het raam terug binnen'. Het orgaan kan of wil niet optreden tegen die buitenlandse inmenging.

Dat in het bestuur van de Brusselse Grote Moskee een 'Marokkaanse spion', voormalig vicevoorzitter Salah Echallaoui, zit, was al langer geweten. De Moslimexecutieve moest er orde op zaken stellen en vernieuwen, maar lijkt daar niet in te slagen. Nochtans belooft ze al meer dan een jaar beterschap.

Dat heeft het geduld van Van Quickenborne bijna tot nul herleid. Hij is de invloed van buitenlandse mogendheden op de moslimgemeenschap in België al langer beu. Niet in zijn minst omdat het orgaan jaarlijks meer dan 500.000 euro subsidies ontvangt.

'Krachtig signaal'

Omdat de problemen zich ook laten voelen op regionaal niveau zaten alle bevoegde ministers dinsdag voor het eerst samen. Naast Van Quickenborne schoven de deelstatenministers Bart Somers (Open VLD), Christophe Collignon (PS) en Rudi Vervoort (PS) mee aan. Het is de eerste keer dat een interministeriële conferentie over dit thema werd georganiseerd in ons land.

De moslimgemeenschap in ons land heeft recht op een Moslimexecutieve die representatief, transparant en professioneel is en onze fundamentele waarden respecteert. Vincent Van Quickenborne Federaal minister van Justitie

De vier ministers spraken af samen werk te maken van 'een Moslimexecutieve die representatief, transparant en professioneel is en onze fundamentele waarden respecteert'. 'De moslimgemeenschap heeft daar recht op', zegt Van Quickenborne. 'Dit is een krachtig signaal om snel werk te maken van de beloofde vernieuwing van de executieve.'

Die oproep is niet nieuw. Van Quickenborne eist al een jaar een grondige vernieuwing en stelde het orgaan al twee keer in gebreke omdat die uitblijft. Ondertussen wordt de organisatie ook doorgelicht door de Staatsveiligheid, een rapport dat deze maand wordt verwacht.

Daarnaast werden dinsdag afspraken gemaakt over een intensere samenwerking tussen de overheden. Zo moet de informatie tussen de federale (veiligheids)diensten, de regionale overheden en de lokale besturen vlotter doorstromen.

Ook over de imamopleiding willen de overheden de handen in elkaar slaan. Een degelijke Belgische opleiding kwam tot nu toe niet van de grond, waardoor in veel moskeeën nog altijd buitenlandse imams actief zijn die geen Nederlands of Frans spreken.

Tabula rasa

Al dat alles geen zoden aan de dijk zet, rest Van Quickenborne alleen nog de optie van een tabula rasa: de erkenning en de financiering van de Moslimexecutieve intrekken.