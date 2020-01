Belgische overheid stelt recordaantal vragen over accounts op Facebook

De Belgische autoriteiten hebben in de eerste helft van vorig jaar een recordaantal verzoeken om informatie verstuurd naar Facebook. En Facebook geeft de gevraagde info steeds meer prijs.

Deze week maakte Facebook bekend dat het zelf deepfakes, filmpjes die met artificiële intelligentie zijn getrukeerd, zal verwijderen van zijn platform. Maar wat doen Facebook en de andere techreuzen in de praktijk als de Belgische autoriteiten hen vragen stellen over bepaalde accounts of verzoeken bepaalde (illegale) boodschappen te verwijderen? We zochten het op in de transparantierapporten die de techreuzen daarover publiek maken.

Eerste vaststelling: Facebook, Microsoft, Twitter, Apple en Google hebben samen nog nooit zo veel verzoeken uit België gekregen om informatie prijs te geven over accounts. In de eerste helft van vorig jaar kregen ze samen 1.624 verzoeken, een recordaantal, tegenover 977 in dezelfde periode in 2014.

De relaties met de internetplatforms zijn verbeterd dankzij Europese initiatieven en internationale oproepen zoals die na de aanslag in Christchurch. Pieter De Crem Minister van Binnenlandse ZAken

De meeste verzoeken waren gericht aan Facebook (waarbij ook Instagram behoort): 676 in de eerste helft van 2019. Vijf jaar eerder was dat nog drie keer minder (209). Twitter kreeg opvallend weinig verzoeken van onze overheid: slechts 23 in de eerste helft van vorig jaar.

Over hoeveel accounts heeft onze overheid info opgevraagd? In totaal ging het in de eerste helft van vorig jaar om 2.493 accounts. De meeste geviseerde accounts (1.033) zaten bij Facebook. Vijf jaar eerder kreeg Facebook nog maar vragen over 246 accounts.

Schermvullende weergave

In hoeveel gevallen geven de techreuzen effectief info aan onze overheid? Facebook en co. blijken in elk geval al beter mee te werken dan vijf jaar geleden. Maar ze gaan nog altijd niet op alle verzoeken in. Facebook deed dat in de eerste helft van vorig jaar in 83 procent van de gevallen, net als Apple. Twitter scoorde het slechtst met 70 procent. Microsoft en Google scoorden beter met 90 en 86 procent. Opgelet: het gaat om gevallen waarbij ‘bepaalde data’ zijn vrijgegeven, dus niet noodzakelijk alles wat onze overheid wilde weten.

Wat als de nood aan info dringend is? Facebook kreeg in de eerste helft van vorig jaar 54 hoogdringende verzoeken om data, maar gaf daar maar in 76 procent van die gevallen gehoor aan.

Illegale content

In de eerste helft van vorig jaar heeft Facebook wel 64 keer gehoor gegeven aan vragen om de toegang tot illegale content op posts, pagina’s of groepen voor ons land af te schermen. Volgens Facebook gebeurde dat vooral bij gevallen van Holocaust-ontkenning (54).

Bij Twitter is duidelijk geen animo om content te verwijderen op vraag van de Belgische overheid. Sinds de tweede helft van 2016 ging Twitter in geen enkel geval in op de vraag tweets te verwijderen.

Niettemin vertrekken vanuit ons land steeds meer verzoeken aan alle providers om illegale inhoud van hun platform te verwijderen. Dat blijkt uit de statistieken van de federale politie in een parlementair antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) aan Kamerlid Jessika Soors (Groen-Ecolo).

Sinds november 2016 fungeert één cel bij de federale politie, de Internet Referral Unit, als het centrale contactpunt om illegale content - ook fake films - op het internet te vinden en te laten verwijderen door de providers. Het gaat zowel om content die te maken heeft met terrorisme, radicalisme, propaganda en gewelddadig extremisme als om hatespeechmisdrijven.

In 2017 heeft de cel van de federale politie in totaal 1.638 meldingen overgemaakt aan de providers over illegale boodschappen, waarbij die in twee op de drie gevallen (1.087) content hebben verwijderd. In 2018 steeg dat naar 1.750 meldingen, waarbij in 1.270 gevallen (72%) verwijderingen zijn gebeurd.

Christchurch

Volgens De Crem stelt de politie een proces-verbaal op als er iemand kan worden geïdentificeerd en als die in ons land woont. Als de verantwoordelijke in het buitenland zit, wordt de platformen wel nog systematisch gevraagd de inhoud te verwijderen.