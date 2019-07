Belgische productiviteit groeit trager dan die in buurlanden

In vergelijking met onze buurlanden is onze productiviteit nog altijd op topniveau, maar dat komt vooral door een historische voorsprong. De laatste decennia groeide ze maar mondjesmaat.

De productie per gewerkt uur is in weinig landen zo hoog als in België, maar sinds 2007 groeide de productiviteit met amper 0,3 procent. Duitsland, Frankrijk en Nederland deden het de afgelopen jaren steevast beter. Vorig jaar bestelde toenmalig minister van Werk Kris Peeters (CD&V) bij de Europese denktank OESO een analyse van de Belgische productiviteit. Die werd vandaag voorgesteld door zijn opvolger Wouter Beke (CD&V).

Historische voorsprong

0,3% Productiviteitsgroei Onze productiviteit groeit met 0,3 procent per jaar. In onze buurlanden is dat gemiddeld 0,5 procent.

Terwijl de productiviteit in de jaren 80 nog groeide met een gemiddelde van 2,1 procent per jaar, vlakte dat rond de eeuwwende af tot 1,4 procent per jaar. Nu is dat dus nog maar 0,3 procent. Die magere productiviteitsgroei heeft gevolgen voor onze economie. Het ondermijnt de economische groei van ons land, de lonen stijgen amper en het plaatst de financiering van de pensioenen en de gezondheidszorg onder druk.

Onze buurlanden maken hun historische achterstand op ons land goed. Ook daar daalde de productiviteitsgroei in vergelijking met de vorige eeuw, maar ze bleef hangen op meer dan 0,5 procent per jaar. Het potentieel van de Belgische economie blijft echter groot. We hebben hoogopgeleide arbeidskrachten, onze bedrijven zijn technologisch sterk ontwikkeld en onze economie is sterk internationaal gericht.

Regionale verschillen

Het rapport haalt verschillende redenen aan voor de matige groei. De overheid investeert te weinig en relatief weinig mensen studeren af in een STEM-richting. De laatste jaren is er bovendien een sterke verschuiving van arbeid naar de dienstensector en daar is minder potentieel voor productiviteitsgroei.