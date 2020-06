'Belgische staat en koning moeten zich excuseren voor koloniaal verleden'

'Als de staat zich verontschuldigt, zou dat een grote stap zijn. Maar als de koninklijke familie dat ook doet, komen we er nog veel beter uit', aldus de vader van Rode Duivel Vincent Kompany en burgemeester van Ganshoren in een interview met het persagentschap AFP. 'De verontschuldiging moet komen van de staat en de koning", zegt hij. Kompany kwam als politiek vluchteling in 1975 van Congo naar België. Hij is Brussels parlementslid en werd eind 2018 de eerste zwarte burgemeester van België.