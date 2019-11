Belgische staat mengt zich in onderzoek naar prins

Het Belgische strafonderzoek naar het netwerk rond de prins is in handen van het federaal parket. Het onderzoek is geopend nadat De Tijd in juni onthuld had dat de Belgische hoge adel, bedrijfsleiders en andere rijke Belgen jarenlang tientallen miljoenen euro’s zwart geld konden verbergen voor de fiscus en het gerecht via het netwerk van de prins.