Belgische toerist geeft meer uit in eigen land

Verlies

De lockdown doet dat verlies dalen. Belgische toeristen en zakenlui spendeerden in maart 566 miljoen minder in het buitenland dan in maart van vorig jaar. Zij hebben minstens een deel van dat bedrag uitgegeven in eigen land, maar wellicht ook meer gespaard. Buitenlandse toeristen en zakenlui spendeerden in maart 208 miljoen minder in België dan in maart van vorig jaar. De impact van de lockdown op de uitgaven van buitenlandse toeristen en zakenlui was in april en mei nog veel groter, maar cijfers daarover zijn nog niet beschikbaar.