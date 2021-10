Ben Weyts zet deur op kier voor kortere zomervakantie

De discussie over een inkorting van de zomervakantie voor scholen woedt al een aantal jaar in het Vlaams onderwijs. Volgens experts duurt de schoolvakantie te lang, waardoor kinderen te veel kennis verliezen en in september moeilijker kunnen aanknopen bij de leerstof.

Langere krokusvakantie

Weyts heeft nu advies gevraagd en betrekt de ouders erbij. Zo kregen verschillende ouders met kinderen in een katholieke school gisteren via mail een bevraging van ouderkoepel VCOV. Die polst of ze een ­inkorting zien zitten, met een ­uitbreiding van de herfst- en krokus­vakantie in ruil.