Bendeoorlog woedt weer volop in Antwerpse straten

In de Antwerpse haven komen de drugs nog altijd in grote getale toe.

De afgelopen dagen teisterden schermutselingen van drugsbendes opnieuw de Antwerpse straten. De stad krijgt maar moeilijk grip op de drugscriminaliteit.

In de Antwerpse districten Borgerhout en Deurne werd afgelopen weekend een woning beschoten, kwam er een granaat tot ontploffing onder een wagen en vernielde een explosie een voordeur. Dinsdag werd een niet-ontplofte granaat op straat aangetroffen, nadat 's nachts opnieuw met een machinegeweer op een huis was geschoten. De ontmijningsdienst DOVO rukte uit om de granaat te neutraliseren.

De politie voert een onderzoek en bekijkt of er een link is tussen de verschillende incidenten. De oorzaak van de explosie die een voordeur vernielde, is nog onduidelijk. 'Het gaat zeker niet om een granaat. Wat het wel was, wordt nog onderzocht', zegt Sven Lommaert van de Antwerpse politie. Bij de incidenten vielen geen gewonden.

Het pand dat maandagnacht elf schoten moest incasseren, was vermoedelijk voordien al het doelwit van een granaat. Die kwam toen per ongeluk voor de leegstaande apotheek ernaast terecht. 'De woning is eigendom van een familie waarvan verschillende leden al in aanraking kwamen met politie en gerecht voor drugsgerelateerde feiten', bevestigt parketwoordvoerster Stéphanie Chomé.

50 miljoen ton cocaïne

De schermutselingen in de straten van Borgerhout en Deurne zijn een zoveelste opflakkering van een oorlog tussen drugsbendes, met vergeldings- en afschrikacties in de Antwerpse straten tot gevolg. Die bendes teren volop op de distributie van cocaïne die in grote getale uit Zuid-Amerika aankomt. De Antwerpse haven blijft een belangrijke hub voor de internationale drugstrafiek en heeft rechtstreekse cargoverbindingen met Colombia en Ecuador, waar de productie van cocaïne volop draait.

Bovendien is de haven met een oppervlakte van zowat 18.000 voetbalvelden moeilijk te beveiligen. In 2018 tekende de douane nog voor een recordvangst van 50 miljoen ton cocaïne.

Dweilen met kraan open

Ondanks de war on drugs en het Stroomplan - een verregaande samenwerking tussen de lokale en federale politie, de douane, het gerecht en het stadsbestuur - krijgt Antwerpen maar moeilijk vat op de drugscriminaliteit. Vooralsnog staat de stad niet in rep en roer, geweld van criminelen tegen criminelen lijkt de publieke opinie heel wat minder te beroeren dan geweld op burgers.