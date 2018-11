Benoeming Steven Vanackere bij Nationale Bank nog niet definitief

Het koninklijk besluit dat CD&V'er Steven Vanackere tot directeur benoemt bij de Nationale Bank is nog niet genomen, zegt federaal minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA).

'Ik ben bereid hierover de discussie aan te gaan', zei federaal minister van Financiën Johan Van Overtveldt maandagochtend in De Ochtend. Met 'hierover' doelde hij op de plannen van CD&V om Steven Vanackere aan te stellen tot directeur bij de Nationale Bank.

Van Overtveldt gaf aan dat hij die benoeming geen goed idee vindt, omdat het een louter mannelijk directiecomité niet aansluit met wat leeft in de maatschappij. 'En dat is een understatement', zei hij. Hij noemde de heisa over Vanackere 'een legitieme discussie'.