Beroepscrimineel 'Farid le Fou' overleden

Farid Bamouhammad, alias 'Farid le Fou' is zaterdagnacht overleden in het Sint-Elisabethziekenhuis in Ukkel.

De Fransman van Algerijnse origine overleed aan kanker.

Bamouhammad heeft een zwaar gerechtelijk verleden. Hij kreeg in totaal meer dan 30 jaar celstraf voor moord, diefstal met geweld en gijzelnemingen en moest in theorie nog tot 2027 achter de tralies blijven. Bij zijn verschillende overplaatsingen zorgde hij regelmatig voor sociale onrust bij de cipiers. Wegens zijn onvoorspelbare reacties en onhandelbaar gedrag, kreeg hij de bijnaam Farid 'le Fou' (de gek).

Een ophefmakende gebeurtenis was toen hij in de zomer van 2005 in de buurt van de Grote Markt in Brussel zijn ex-schoonmoeder en haar dochter een tijd gijzelde. Dat gebeurde toen Bamouhammad een dag penitentiair verlof had gekregen.

In januari 2017 werd bij Bamouhammad kanker in een terminale fase vastgesteld. Hij werd vrijgelaten om medische redenen en gehospitaliseerd, nadat hij eerder al was overgebracht van de gevangenis van Leuze naar de medische vleugel van de gevangenis van Sint-Gillis. Een maand later vloog hij weer de cel in.

Bamouhammad werd nog een aantal keer met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Uiteindelijk werd hij woensdag overgeplaatst van de gevangenis van Sint-Gillis naar de dienst palliatieve zorgen van het Sint-Elisabethziekenhuis in Ukkel, waar hij zaterdagnacht overleed.