Betogers protesteren in Brussel tegen coronabeleid

Enkele duizenden mensen zijn in Brussel samengekomen om te protesteren tegen 'de vrijheidsbeperkende maatregelen' van de overheid in de strijd tegen het coronavirus.

De deelnemers verzamelden aan het Noordstation, vanwaar de manifestatie rond twee uur zondagmiddag vertrok. Rond 17 uur is het einde voorzien in de Europese wijk. De politie is ter plaatse. Die houdt het vooralsnog op 'enkele duizenden deelnemers'.