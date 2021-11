Beweging.net gaat ook samenwerken met Groen en Vooruit

In punctuele dossiers richten we ons naar nagenoeg alle partijen.

Beweging.net is sinds jaar en dag een steunpilaar van de christendemocraten. Tal van mandatarissen, zoals Hilde Crevits en Vincent Van Peteghem, komen uit de stal. Sinds het Arco-schandaal staan de banden wel zwaar onder druk. Onder de regering-Michel kwam het geregeld tot spanningen tussen CD&V en de christelijke vakbond ACV, die onder de koepel van Beweging.net valt. In een recent interview met De Tijd benadrukte voorzitter Peter Wouters wel dat de banden vandaag goed zijn. Het was onder andere Beweging.net dat voorzitter Joachim Coens aanmoedigde in de federale Vivaldi-coalitie te stappen.