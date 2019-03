Bezoek aan niet-geconventioneerde arts tot twee keer zo duur

Prijsverschillen

Het socialistisch ziekenfonds legt voor het eerst de prijsverschillen tussen artsen die de prijsafspraken opvolgen en zij die dat niet doen bloot. Het gemiddelde bezoek aan een geconventioneerde huisarts kostte in 2017 27,90 euro, waarvan de patiënt na terugbetaling door het ziekenfonds 5,50 euro uit eigen zak betaalt. Bij een niet-geconventioneerde huisarts loopt de eigen bijdrage van de patiënt op tot 8,80 euro, wat de helft meer is.

Terugbetaling

Na terugbetaling van het ziekenfonds betaalt een patiënt 39,10 euro uit eigen zak bij iemand die geconventioneerd is, 58,60 euro bij een niet-geconventioneerde collega. Dat is exact de helft meer. Bij de geconventioneerde kinesisten krijgt een patiënt daar bovendien acht behandelingen voor, bij zijn collega slechts vijf.

Het socialistisch ziekenfonds berekende dat patiënten in 2017 zo’n 290 miljoen euro aan extra bijdragen aan niet-geconventioneerde artsen betaalden. Het gaat over het bedrag dat patiënten betalen boven op de normale eigen bijdrage bij artsen die de prijsafspraken volgen. Dat is een toename van 15 procent tegenover 2016.

Tariefzekerheid

‘Er is de voorbije jaren zwaar bespaard in de ziekteverzekering en dat heeft gevolgen’, zegt Callewaert. ‘Bijvoorbeeld voor kinesisten of tandartsen zijn de vastgelegde tarieven bijna niet meer doenbaar en daarom willen ze niet langer geconventioneerd zijn. We roepen op opnieuw te gaan investeren en voor redelijke tarieven te zorgen, zodat weer meer zorgverleners de prijsafspraken volgen.’