Bijna 200 miljoen euro zwart geld aangegeven in eerste jaarhelft

Tijdens de eerste helft van het jaar werden 151 dossiers voor fiscale regularisatie ingediend, goed voor 190 miljoen euro zwart geld. Dit is al bijna evenveel als over heel 2020.

Sinds begin dit jaar is het niet meer mogelijk dossiers voor regularisatie in te dienen waarbij sprake is van ontduiking van Vlaamse belastingen, zoals erf- en registratiebelasting. Alleen de ontduiking van federale belastingen, zoals die op roerende inkomsten of beroepsinkomsten, kan nog opgebiecht worden bij het Contactpunt Regularisatie (CPR). Tijdens de eerste zes maanden werd zo voor 190 miljoen euro zwart geld aangegeven, blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst Financiën die De Tijd opvroeg.

120 miljoen opbrengst in 2021 De dossiers voor fiscale regularisatie die in 2021 verwerkt werden, brachten bijna 120 miljoen euro op.

Ter vergelijking: in het volledige jaar 2020 werd voor het federale luik (luik 1) voor 237 miljoen euro aangegeven, slechts een kwart meer. Een groot deel van dat bedrag werd toen bovendien traditiegetrouw in de maand december aangegeven. Opvallend is wel dat het gemiddeld bedrag per dossier fors is gestegen. In 2020 ging het om gemiddeld 703.330 euro per dossier, in 2021 gaat het om gemiddeld 1,2 miljoen euro. Wellicht heeft dat te maken met enkele grote dossiers die dit jaar werden ingediend.

Inkomsten

In totaal verwerkte het CPR dit jaar 288 dossiers. Daarbij horen ook dossiers die tussen 2018 en 2020 werden ingediend. In totaal leverden de verwerkte dossiers dit jaar al bijna 120 miljoen euro op. Dat bedrag bevat niet de puur Vlaamse dossiers (luik 2), waarin alleen sprake is van ontdoken Vlaamse erf- of registratiebelasting. Die vormen echter een absolute minderheid. In 2020 werden 43 puur Vlaamse dossiers ingediend, die tot nu toe bijna 9 miljoen euro opleverden.

704 miljoen heffingen De vierde regularisatieronde, die in 2016 begon, leverde de staatskas 704 miljoen euro aan heffingen op.