Bijna 75.000 Belgen geven buitenlandse levensverzekering aan

Het aantal Belgische belastingplichtigen die een buitenlandse levensverzekering in hun aangifte aangeven, is met meer dan 60 procent gestegen. Dat is het gevolg van de uitwisseling van fiscale gegevens.

Volgens cijfers van de federale overheidsdienst Financiën hebben 74.764 Belgische belastingplichtigen in 2019 een levensverzekering in het buitenland aangegeven. Dat zijn er 63 procent meer dan de 45.825 aangiften van het jaar voordien.

De belangrijkste reden voor de forse stijging is de internationale gegevensuitwisseling die in september 2017 van toepassing werd op levensverzekeringen. ‘Op dat moment werd de Belgische fiscus op de hoogte gebracht van Belgen die in het buitenland een levensverzekeringscontract hadden afgesloten', zegt Denis-Emmanuel Philippe, partner bij Bloom Law.

Omdat de Belgen verplicht zijn in hun belastingaangifte aan te geven of ze een buitenlandse levensverzekering hebben, kon de fiscus met de ontvangen informatie controleren wie zijn aangifte correct had ingevuld en wie niet. ‘Wie dat niet had gedaan, kreeg een brief van de fiscus’, zegt Grégory Homans, managing partner van het advocatenkantoor Dekeyser & Associés. ‘Veel belastingbetalers vermelden sindsdien de buitenlandse verzekering in hun aangifte’, vervolgt hij.

Effectenrekeningen

Maar er zijn ook andere redenen voor de forse stijging van het aantal aangiften van levensverzekeringen. De invoering van de effectentaks in 2018 is er een van. ‘Om aan die taks te ontkomen hadden sommigen een deel van hun effectenportefeuille omgezet in levensverzekeringen, die niet onder de eerste versie van de belasting vielen’, zegt Homans.

Verder speelt ook de stijging van de Belgische belasting op roerende inkomsten een rol. Tussen 2012 en 2017 werd de roerende voorheffing viermaal verhoogd en werd ook de beurstaks opgetrokken. ‘Dat heeft ertoe geleid dat veel spaarders zich wenden tot de levensverzekering’, zegt Homans. ‘Luxemburg heeft veel expertise op dat vlak.' Volgens de Verzekeringscommissie van Luxemburg is België met een uitstaand bedrag van 23,4 miljard euro de derde grootste klant van de Luxemburgse levensverzekering.

Regularisatie

Wellicht heeft ook de fiscale regularisatie een rol gespeeld. Het aantal regularisaties ‘explodeerde’ in 2013’, zegt Homans. ‘Toen hun regularisatie afgerond was, begonnen die Belgen hun polissen aan te geven.’