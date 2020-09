'Bijna dagelijks meldingen van herbesmettingen'

Ook in ons land is er weet van zeker drie herbesmettingen. Dat gebeurde met zekerheid bij een dertigjarige huisarts uit Antwerpen, een 25-jarige vrouw en een 51-jarige vrouw, meldt De Standaard.

Genoomanalyse nodig

De drempel om een herbesmetting te kunnen vastleggen ligt heel hoog. Aangezien het virus nog lang kan rondwaren in het lichaam volstaat het namelijk niet om twee keer positief te testen. Een genoomanalyse is nodig om zeker te zijn.

Milder of ernstiger?

In feite zijn er nog onvoldoende meldingen om te weten of een tweede infectie doorgaans ernstiger of milder is, zegt het hoofd van de afdeling virologie van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) Kevin Ariën.