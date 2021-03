Binnenlandse Zaken onderzoekt geldstromen vzw El Kaouakibi

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden laat de geldstromen van de vzw WeLoveBXL van Sihame El Kaouakibi onderzoeken na berichten over mogelijke malversaties.

VTM en Het Laatste Nieuws meldden deze week op basis van e-mailverkeer dat een factuur voor het bestickeren van een kleerkast in de privéwoning van El Kaouakibi betaald werd door WeLoveBXL.

El Kaouakibi richtte die vzw op na de aanslagen van 22 maart 2016 in de strijd tegen radicalisering in Brussel. Toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) maakte de oprichtster van Let's Go Urban warm voor het idee. Hij zette er met het Kanaalplan 200.000 euro subsidies tegenover.

In Brussel wekte het heel wat verwondering op dat Jambon de mosterd ging halen in Antwerpen. Volgens bronnen in de Brusselse overheid heeft WeLoveBXL, dat danslessen en taaltafels organiseert, nog geen grote potten gebroken.

Uit het verslag van de bewindvoerder bij zou blijken dat meer dan 450.000 euro aan subsidies van Let's Go Urban naar andere vennootschappen van het Open VLD-parlementslid vloeide.

Huidig minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken nu de opdracht gegeven om de facturen die tegenover de subsidies voor WeLoveBXL staan te onderzoeken. Dat bevestigde haar kabinet dinsdag aan het persagentschap Belga.