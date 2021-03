Bisschop Bonny boos over standpunt Vaticaan rond homoseksualiteit: ‘plaatsvervangende schaamte’

Johan Bonny, de bisschop van Antwerpen, toont zich opvallend kritisch op de weigering van de Kerk om homoseksuele relaties te zegenen. ‘Ik voel plaatsvervangende schaamte voor mijn Kerk’, klonk het in een opiniestuk in de krant De Standaard.

Vooral het begrip ‘zonde’, valt Bonny zwaar. ‘Ik voel plaatsvervangende schaamte voor mijn Kerk. En ik voel vooral intellectueel en moreel onbegrip. Ik wil mij verontschuldigen tegenover allen voor wie dit standpunt pijnlijk en onbegrijpelijk is. Hun pijn om de Kerk is vandaag de mijne.’

In De ochtend op Radio 1 voegde hij er woensdag aan toe dat de redenering van de Kerk ‘nog niet het intellectuele niveau van het derde middelbaar’ haalt. Op de vraag of Bonny zich nu nog thuisvoelt in de kerk, antwoordde hij dat moest hij niet zo van die kerk houden, hij zich niet zo boos zou maken.

’Het is vooral boosheid tegen de kern van het Vaticaan. Want Rome kunnen we relativeren, maar de kerk van Jezus niet.’ De bisschop weet dat zijn tekst in Rome ook gelezen zal worden en misschien niet even goed onthaald zal worden.