Blijde intrede Rode Duivels doet Brusselse Grote Markt vollopen

De Grote Markt van Brussel is al sinds 13 uur volledig volgelopen om de Rode Duivels te onthalen na hun bronzen prestatie op het WK voetbal in Rusland.

Helden

De supporters verzamelden zondag al in de vroege uurtjes om een goede plek op te eisen voor de ontvangst van hun helden. Voor het eerst sinds het WK voetbal in Mexico in 1986 worden de Rode Duivels onthaald op het balkon van het stadhuis. Om de menigte in de vlakke zon af te koelen, zet de Brusselse brandweer ondertussen sproeiers in.