Blunderboek doet Vrouwe Justitia blozen

De Hoge Raad voor de Justitie kreeg vorig jaar 231 nieuwe klachten over de werking van ons gerecht. Zo kan een fiscaal dossier uit 2013 pas in beroep beginnen in 2025 en wacht een ex-Sabena-werknemer sinds 2001 op zijn uitkering.

Iedereen die de slechte werking van ons rechtsapparaat wil aanklagen, kan daarvoor aankloppen bij de Hoge Raad voor de Justitie. Die bestaat uit 22 magistraten en evenveel niet-magistraten, zoals advocaten en hoogleraren. Het afgelopen jaar heeft de Hoge Raad 231 nieuwe klachtendossiers geopend, wat volgens de Hoge Raad ‘waarschijnlijk slechts het topje van de ijsberg’ is. Er is vooral aan Vlaamse zijde geklaagd over de werking van onze ‘rechterlijke orde’: zes op de tien dossiers waren Nederlandstalig.

Het gros van de ontvankelijke klachten die vorig jaar zijn afgesloten, bevatte kritiek op de beslissing van een rechter (35%). Er waren ook klachten over het verloop van de procedure (11%), de manier waarop justitie met hen omging of communiceerde (8%) en over de traagheid van de rechtsgang (6%).

Al in 2001 was een vereffenaar aangesteld in een zaak, maar de sluiting van de vereffening werd telkens uitgesteld tot de vereffenaar pas in 2019 in gebreke werd gesteld.

Maar veel klagers kwamen van een kale reis terug. Voor ruim zeven op de tien klachten moest de Hoge Raad zich onbevoegd verklaren. Vooral omdat het ging over de inhoud van een vonnis of arrest, wat raakt aan de onafhankelijkheid van onze rechters.

Hoewel vorig jaar iets minder klachtendossiers zijn geopend dan in 2019, heeft de Hoge Raad in 2020 meer dossiers gegrond verklaard: 36 tegenover 28 in 2019. Dat waren evenveel Nederlandstalige (18) als Frans- of Duitstalige (18) dossiers. Bij de Nederlandstalige dossiers zitten opmerkelijke blunders, al noemt de Hoge Raad geen namen of locaties in zijn verslag.

Neem de erg trage gang van zaken in een belastingzaak. Daarin had een bedrijf begin 2018 beroep aangetekend tegen het vonnis in eerste aanleg, dat ging over een klacht van begin 2013. Maar begin vorig jaar kreeg het bedrijf te horen dat de zitting in beroep pas kon plaatsvinden in… mei 2025. De eerste voorzitter van het hof van beroep gaf allerlei redenen, zoals een gebrek aan personeel en dat de zaak minder dringend leek dan andere zaken op de wachtlijst. Maar de Hoge Raad vindt de wachttijd veel te lang.

Of iemand die al in 2001 een brugpensioen aangeboden kreeg bij het faillissement van de luchtvaartmaatschappij Sabena. Maar hij wacht nog altijd op een uitkering van 24.827,41 euro tot er een uitspraak is in het geschil van de curator en het FSO, het Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers. De Hoge Raad vindt het ‘onaanvaardbaar lang’ dat de zaak pas in juni 2022 kan behandeld worden. ‘Dat beantwoordt niet aan de dienstverlening die van het gerecht mag worden verwacht.’

Iemand anders moest met lede ogen aanzien hoe een ondernemingsrechtbank zijn zaak al in juli 2017 in beraad had genomen, maar pas in oktober 2019 een vonnis velde.

Een vrederechter oordeelde over een onteigeningszaak van een gemeente, hoewel ze de schoonzus van de burgemeester was.

Nog iemand werd in 2011 en 2014 aangesteld als vereffenaar in twee dossiers van vzw's. Al in 2015 had de griffie besloten zijn mandaat te stoppen, maar pas in november 2019 kreeg hij een telefoontje dat er vertraging was door de hoge werkdruk en het personeelsgebrek bij de griffie.

En dan was er nog de onteigeningszaak van een gemeente, waar de vrederechter de schoonzus van de betrokken burgemeester was. Volgens de Hoge Raad wekt de rechter een schijn van partijdigheid door toch te oordelen in de zaak.