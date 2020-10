Boekhouders krijgen uitstel voor belastingaangifte

Wie zijn belastingbrief zelf invult, heeft die taak al een paar maanden achter de rug. Maar voor particulieren, zelfstandigen en ondernemers die hun aangifte door een gespecialiseerd boekhoudkantoor laten uitvoeren, is oktober traditioneel de maand van de waarheid. 22 oktober is de deadline voor de personenbelasting, 29 oktober voor de vennootschaps- en de rechtspersonenbelasting.

‘Wij zijn heel tevreden dat de minister de druk van de ketel haalt’, zegt voorzitter Bart Van Coile van het instituut voor belastingadviseurs en accountants (ITAA). ‘De coronacrisis heeft ertoe geleid dat wij heel veel ondernemingen hebben moeten bijstaan. Bij een aantal was dat voor het verkrijgen van steunmaatregelen van de overheid, bij andere voor het vragen van uitstel van betaling bij de banken, het verschuiven van kredieten of het aanvragen van gerechtelijke bescherming of het faillissement. Daarnaast zijn de algemene vergaderingen van heel veel bedrijven naar september verschoven, wat samenvalt met de btw-aangiftes. Kortom: heel veel kantoren zitten met de handen in het haar en dreigden de deadline niet te halen. Het is goed dat daaraan is verholpen.’