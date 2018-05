Boetes dreigen voor bedrijven met langdurig zieken

Automatische sanctie

De coalitiepartners geraakten het echter niet eens over het moment wanneer bedrijven een boete krijgen. Het was niet duidelijk of een bedrijf automatisch een boete krijgt als de geneesheer oordeelt dat reïntegratie mogelijk is en de werkgever daar niet op ingaat, of dat het nog kan aantonen dat het zich voldoende heeft ingespannen om aangepast werk te vinden.