Boetes tot 4.000 euro voor coronafeesten

Het boetetarief voor het organiseren van lockdownfeestjes stijgt van 750 naar 4.000 euro. De politie mag echter geen drones inzetten om tuinfeesten op te sporen. Dat heeft het college van procureurs-generaal dinsdag aangekondigd.

Aankondigingen over politiekorpsen die drones de lucht zouden in sturen, pizzadozen zouden gaan tellen of binnenvallen in woningen, wekten vorige week de indruk dat de strijd tegen het coronavirus ons naar de gebruiken van een politiestaat zouden leiden. Op vraag van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD), die oordeelde dat een aantal burgemeesters en gouverneurs zich als sheriffs gedragen, kwam het college van procureurs-generaal bijeen om de rust in het debat te brengen met een reeks nieuwe richtlijnen. Die werden dinsdagnamiddag voorgesteld.

De politie mag dus geen drones gebruiken om overtredingen van de coronaregels, zoals tuinfeestjes, op te sporen. De procureurs-generaal vinden dat disproportioneel ‘Vaststellingen waarvan een drone aan de basis ligt, kunnen geen aanleiding geven tot een boete of tot vervolging voor de rechtbank’, luidt de richtlijn. Wel mag de politie nieuwe technieken zoals drones inzetten om in de publieke ruimte te controleren hoe druk het is, denk aan winkelstraten.

Geen huiszoeking zonder toestemming

En wat met kerstfeestjes? Daarover zeggen de procureurs-generaal dat huiszoekingen alleen mogen als de bewoner toestemming geeft. In het andere geval, wanneer het op straat duidelijk is dat er te veel volk in een woning aanwezig is, moet de politie toestemming krijgen van het parket of een onderzoeksrechter.