Bonden en werkgevers kanten zich tegen outplacement voor ontslagen zieken

De sociale partners vinden het geen goed idee om ontslagen zieke werknemers via outplacement naar werk te begeleiden. Nochtans was dat een van de 28 maatregelen uit de Arbeidsdeal.

Outplacement voor zieke ontslagen werknemers die niet naar hun oude job kunnen terugkeren, maar nog aangepast werk aankunnen, was de vierde maatregel van de Arbeidsdeal. Met dat akkoord, dat de regering-Michel afgelopen zomer presenteerde, wil ze meer mensen aan het werk krijgen.

Ons voorstel is beter dan wat de regering heeft voorgesteld. Danny Van Assche Unizo-topman

‘Voor zover een medisch attest hem niet ongeschikt verklaart voor elke werkhervatting, zal elke werknemer wiens contract wordt beëindigd wegens een overmacht om medische redenen, recht hebben op outplacement of een gelijkwaardige begeleiding naar een nieuwe job via sectorale fondsen’, kondigde de regering aan. Voor die outplacement, een professionele begeleiding naar een nieuwe baan, moest de werkgever 1.800 euro uittrekken.

'Niet best geschikt'

De vakbonden en de werkgeversorganisaties tonen zich in een advies, dat ze in de Nationale Arbeidsraad gaven, geen voorstander van outplacement. Volgens hen zijn de outplacementkantoren, die zich specialiseren in het begeleiden van ‘gewone’ ontslagen werknemers, niet het best geschikt om zieken te begeleiden.

‘Deze maatregel is niet per se het best aangepast aan de medische toestand van die mensen om hun re-integratie mogelijk te maken’, staat te lezen in het advies dat De Tijd kon inkijken. De sociale partners stellen dat de outplacement geen mirakeloplossing is en dat de visie uit de jobdeal over de re-integratie ‘niet overeenkomt met die van hen’.

Massaal ontslaan

De bonden en de werkgevers doen een reeks alternatieve voorstellen. Ze vinden dat meer moet worden overlegd tussen de bedrijfsarts, de werkgever en de werknemer en dat werk moet worden gemaakt van een individuele begeleiding die rekening houdt met de behoeften, de gezondheidstoestand en de andere capaciteiten van de ontslagen zieke. Soms is een begeleiding door de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB het meest aangewezen, soms is dat een begeleiding door het ziekenfonds. In die gevallen betaalt de overheid en niet de bedrijven zelf de begeleiding naar werk.

Het unanieme advies van de sociale partners is een belangrijke stap vooruit in het begeleiden van langdurig zieken naar werk.

Het unanieme advies van de sociale partners is een belangrijke stap vooruit in het begeleiden van langdurig zieken naar werk. De vakbonden hebben zich daar lang tegen verzet omdat ze vonden dat de re-integratie bedrijven aanzette langdurig zieke personeelsleden massaal te ontslaan. Met het advies lijken zowel de bonden als de werkgevers een positief verhaal van de re-integratie te willen maken.

‘Het was hoog tijd om garanties in te bouwen voor een kwaliteitsvolle re-integratie. Het advies gaat in die richting’, zegt Miranda Ulens, de nummer twee van de socialistische vakbond ABVV. ‘Dit is beter dan wat de regering heeft voorgesteld, al blijft het doel hetzelfde: mensen naar werk begeleiden’, stelt Danny Van Assche, de topman van de werkgeversorganisatie Unizo.

Arbeidsdeal

De bal ligt nu in het kamp van de regering-Michel. Vroeger nam een regering een unaniem advies van de sociale partners meestal over, maar de regering-Michel week al een paar keer van dat principe af omdat ze vindt dat de politiek het laatste woord heeft.