Booking.com hekelt Europees plan hardere aanpak big tech

Naast de Verenigde Staten wil ook de Europese Unie met strengere regels voor big tech komen. Tot afgrijzen van het Nederlandse reisplatform Booking.com.

De topman van Booking.com, Glenn Fogel, reageert furieus op de Europese plannen om machtige techbedrijven in Europa in de kiem te smoren.

Fogel noemt het in de Britse zakenkrant Financial Times 'schokkend' dat toezichthouders overwegen om bedrijven zoals Booking te onderwerpen aan strengere regels omwille van de kleinere concurrentie.

De Europese Commissie is naar verluidt begonnen met het opstellen van een zogeheten 'hit list', meldde de krant eerder deze maand. Daarop prijken 20 grote internetbedrijven, waaronder mogelijk Apple, Facebook, Amazon en Alphabet (het moederbedrijf van Google).

Gegevens delen

Die bedrijven worden geconfronteerd met striktere maatregelen om hun dominante marktpositie in te kapselen. Ze zouden zich daaraan moeten houden terwijl kleinere spelers de mogelijkheid hebben een stuk marktaandeel terug te nemen.

Zo moeten de grote techbedrijven gegevens delen met hun rivalen en meer transparantie tonen in hoe ze informatie verzamelen. De lijst wordt opgesteld op basis van bepaalde criteria, zoals marktaandeel en het aantal gebruikers, schrijft Financial Times.

Meer schade

Booking staat bekend als een van de weinige, grote techbedrijven in Europa, die op wereldwijde schaal een dominante positie in zijn sector inneemt. In 2005 werd het van oorsprong Nederlandse bedrijf verkocht aan Priceline uit de VS, maar het behield zijn naam.

Het hoofdkantoor bleef in Amsterdam. Booking had vorig jaar een omzet van 15 miljard dollar en telde wereldwijd 17.500 werknemers. Maar door de coronacrisis moest het bedrijf in augustus een kwart van het personeel ontslaan.

Topman Fogel vreest dat Europese maatregelen Booking nog meer schade berokkenen. Hij wijst ook naar andere Europese bedrijven die voor een groot deel afhankelijk zijn van het reisplatform. Daarnaast zullen niet de kleine spelers profiteren maar juist de grote concurrenten zoals Expedia uit de VS en het Chinese Ctrip, klinkt het.

Misbruik

In de VS oordeelde een commissie van het Huis van Afgevaardigden begin deze maand dat Facebook, Apple, Google en Amazon op grote schaal misbruik maken van hun dominante positie.

Google kreeg vorige week een flinke tik op de vingers van het Amerikaanse ministerie van Justitie. De afspraken tussen de zoekmachine en andere techbedrijven schaden de consument, luidde het oordeel.

Ook in Europa is de jacht op big tech al een tijdje bezig. In 2018 legde de Europese Commissie een recordboete van 4,3 miljard euro op aan Google. Nu willen Frankrijk en Nederland de teugels verder aanhalen, bleek uit een gezamenlijk brief aan de Commissie onlangs. Zo moeten de bedrijven meer openheid van zaken geven.