Bootjes met migranten op de Noordzee in opmars

Zes mensen zijn gisterochtend opgepakt in De Panne nadat ze geprobeerd hadden met een rubberbootje in Engeland te geraken. De migranten zoeken een nieuwe route nu elders de poorten dichtgaan.

De migranten maakten rechtsomkeer nadat hun bootje in de Noordzee was gekapseisd. De politie vond een migrant helemaal doorweekt op het strand van De Panne. Vijf anderen zijn onderschept op de bus tussen Adinkerke en Duinkerke, een gratis Franse dienst die erg populair is bij de grote groep migranten die rondreizen in afwachting van hun kans op een oversteek.

De transit loopt van het station Brussel-Noord over de snelwegparkings langs de E40 tot in Calais. Daar zitten duizenden migranten verspreid over kleine tentenkampen en schuilplekken, nadat de Franse overheid jaren geleden een kamp met minstens 10.000 mensen ontruimd heeft.

Zeldzaam

De migranten komen naar eigen zeggen uit Iran en Afghanistan. De zes onderschepte migranten verklaarden nog acht reisgenoten te hebben. Zij zouden ook veilig aan land zijn geraakt en ontkomen via de duinen richting Frankrijk. Na een grote zoekactie van de Belgische en Franse politie en brandweer, onder meer met drones, blijven de gezochte migranten vermist.

De actie doet denken aan de taferelen op de Middellandse Zee. Daar maakten de voorbije jaren een paar miljoen mensen illegaal vanuit Afrika en het Midden-Oosten de oversteek naar Europa. Duizenden mensen verdronken.

Meestal gebeurt het vanuit Noord-Frankrijk, maar door de strenge controles daar verplaatst het probleem zich naar België. We zullen een tandje moeten bijsteken. Carl Decaluwé Gouverneur West-Vlaanderen

De West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé stelt dat de oversteek vanaf de Belgische kust eerder zeldzaam is. ‘Meestal gebeurt dat vanuit Noord-Frankrijk, maar door de strenge controles daar verplaatst het probleem zich naar België. We zullen een tandje moeten bijsteken.’

Waterbed

Het is de rode draad van de migrantenkwestie. De mensensmokkel wordt door de politie omschreven als een waterbed: wie druk zet op één plek, ziet het fenomeen elders verschijnen.

Op twee Noord-Franse stranden zijn net gisteren een 40-tal migranten onderschept. In 2019 zijn in Frankrijk 2.758 migranten onderschept, vier keer meer dan in 2018. Volgens de Britse openbare omroep BBC hebben in 2019 minstens 1.890 migranten met bootjes de Engelse kust bereikt.