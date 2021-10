Bouchez (MR): 'Wie een tweede of zelfs derde huis heeft, is niet rijk'

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez verdedigde zondag het behoud van de fiscale aftrekbaarheid voor een tweede woning.

In enkele kranteninterviews had premier Alexander De Croo (Open VLD) zaterdag gezegd dat hij de fiscale aftrekbaarheid bij een tweede woning een anomalie vond. Hiermee geconfronteerd in De Zevende Dag op Eén, zei Bouchez: 'Dit is alleen een anomalie in Vlaanderen. Want in Brussel en in Wallonië zijn er wel nog fiscale voordelen bij de aankoop van een eerste woning.'

Bouchez vindt dat in België de middenklasse altijd wordt 'uitgenepen'. En hij gaf concrete voorbeelden van wat hij de middenklasse vindt. 'Wie 6.000 euro verdient en een gezin moet onderhouden, is voor mij niet rijk. Wie een tweede of zelfs een derde woning kan kopen, is voor mij niet rijk.'

Wie 6.000 euro per maand verdient en een gezin heeft, is voor mij niet rijk. Georges-Louis Bouchez Voorzitter MR

Volgens Bouchez zijn het vaak kleine zelfstandigen die een tweede of derde woning kopen met het oog op een comfortabel pensioen. 'Wat moeten ze anders doen met hun centjes? De rente op spaarrekeningen is nul en op de beurs durven ze zich niet wagen.'

Lees Meer Koopt u het best voor of na Nieuwjaar?

Gevraagd of de fiscale aftrekbaarheid voor een tweede woning in een volgende begrotingscontrole wel kan komen te gaan, zei Bouchez: 'Voor ons is het duidelijk neen.'