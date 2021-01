Bouchez wil maximumtaks van 33 procent op arbeid

Dat zegt Bouchez in een interview met L'Echo . Hij wil het debat openen voor een federale lastenverlaging: 'Werknemers zouden nooit meer dan een derde van hun loon aan belastingen mogen betalen. Tegelijk willen we ook een plafond van 50 procent voor het totaal van de belastingen op inkomsten'.

Bouchez ontkent dat het voorstel op maat van de grote inkomens gemaakt is. 'Gemiddeld betalen werknemers rond de 35 à 36 procent belastingen. Als je dat terugbrengt naar 33 procent, gaat bijna iedereen er dus op vooruit. Onze focus ligt op de middenklasse en de gewone mensen. En de bedoeling is uiteraard dat dat geld terugvloeit naar de Belgische economie.'

Fiscale hypocrisie

'Ik besef dat er nog veel fiscale hypocrisie is. Grote vermogens ontlopen nog vaak de personenbelasting via vennootschappen, waarin ze bijvoorbeeld hun wagen en een deel van hun woning kunnen inbrengen. We moeten stoppen met rond de pot draaien, ook dat moet gedaan zijn. Het moet rechtvaardiger. En die weg loopt via deze lastenverlaging naar 33 procent', meent de voorzitter van de Franstalige liberalen.

'Bedenk ook dat 70 procent van de Belgen een eigen woning bezit. Of misschien krijgen ze wel een erfenis van hun grootouders. Daarom werken we ook op die tweede as, het plafond van 50 procent. Het gaat ook om het grote principe. Niet meer dan 33 procent van je loon afgeven en niet meer dan 50 procent belastingen betalen, is dat nu zo schokkend dat ik dat zeg? Dat moet gewoon de vaste waarde worden in België.'