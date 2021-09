Bouchez wil niet raken aan gunstregime topvoetbal

Nog voor Frank Vandenbroucke (Vooruit) en Vincent Van Peteghem (CD&V) hun voorstellen op tafel hebben gelegd, zegt MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez nee tegen een inperking van het gunstregime voor het topvoetbal. 'We gaan de clubs niet om zeep helpen.'

Minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke en minister van Financiën Vincent Van Peteghem leggen momenteel de laatste hand aan hun plannen om een einde te maken aan de praktijk waarbij voetbalmiljonairs amper sociale bijdragen betalen. De verwachting is dat de dossiers eind deze maand bij de begrotingsbesprekingen op tafel komen.

De clubs hebben zware inkomstenverliezen geleden door de coronacrisis. Als de overheid nu nog eens aan hun centen gaat zitten, helpen we het Belgisch voetbal om zeep. Georges-Louis Bouchez Voorzitter MR

Vooral in Vlaanderen leeft al een paar jaar grote verontwaardiging over de sociale en fiscale cadeaus voor het topvoetbal. In de vorm van belastingkortingen en een bijzonder gunstig RSZ-plafond vloeit jaarlijks 200 miljoen naar de clubs en spelers, waarbij de grootste vissen uit 1A de grootste kortingen opstrijken.

Dat grootverdieners als Adrien Trebel van RSC Anderlecht of Simon Mignolet van Club Brugge minder sociale lasten betalen dan een verpleegster, valt politiek niet meer te verkopen. Ook al benadrukken de clubs dat ze die fiscale en sociale gunstregels hard nodig hebben om te overleven in een concurrentiële business, om topspelers aan te trekken en om hun jeugdopleidingen te financieren. Dat laatste gebeurt via een vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing, maar volgens critici gebruiken de clubs die middelen ook om hun topspelers te betalen.

Strikter

Dat er een hervorming van de fiscale en parafiscale voordelen van beroepssporters en clubs komt, staat in het regeerakkoord van de federale Vivaldi-coalitie. Daarin wordt benadrukt dat gezocht wordt naar meer billijkheid, waarbij iedereen een eerlijke bijdrage levert, afhankelijk van de draagkracht van de sport. Hoe zich dat vertaalt in concrete wetteksten, is nog niet duidelijk.

Volgens meerderheidsbronnen heeft Van Peteghem niet de intentie om de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing af te schaffen, omdat dat kleinere clubs uit sporttakken met minder grote budgetten, zoals het volleybal, hard zou raken. Het opzet zou zijn het voordeel strikter te omschrijven, zodat het geld echt naar de jeugdopleiding vloeit. Over het RSZ-voordeel laat Vandenbroucke niet in zijn kaarten kijken. Zijn partij Vooruit is voor een afschaffing, maar zover lijkt het niet te komen.

Bouchez zegt nee

Als er hoegenaamd al iets verandert aan de regels. Bij de Franstalige partijen is weinig animo om aan het systeem te raken. In een gesprek met De Tijd zegt Georges-Louis Bouchez (MR) nu ronduit nee tegen een inperking. 'Onze voetbalclubs hebben zware inkomstenverliezen geleden door de coronacrisis. Alleen sterke clubs konden zich handhaven door inkomende transfers, veel andere vechten voor hun overleven. Als de overheid nu, vlak na corona, nog eens aan hun centen gaat zitten, helpen we het Belgisch voetbal om zeep. En staan straks in het hele land lege stadions, zoals in mijn thuisstad Bergen.'

Ook de PS van Paul Magnette - behalve partijvoorzitter ook burgemeester van Charleroi - staat niet te springen.