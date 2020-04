Bpost grijpt naast groot mondmaskercontract

Niet Bpost maar de provinciegouverneurs verdelen vanaf maandag de filterstof voor mondmaskers naar de gemeenten. Dat heeft vicepremier Koen Geens, die de acties coördineert, beslist.

Het heeft al wat voeten in de aarde gehad, maar vanaf maandag komt de eerste filterstof die nodig is om zelf mondmaskers te maken aan in de militaire kazerne van Peutie. Het gaat om een eerste lading van de ruim 20 miljoen lapjes die de regering heeft besteld bij de fabrikanten Sioen Industries uit het West-Vlaamse Ardooie en Deltrian International uit het Henegouwse Fleurus. Tussen 4 en 20 mei moet elke Belg gratis twee filterstoffen krijgen.

Minister Geens heeft ervoor gekozen te werken via de provinciegouverneurs. De ladingen vertrekken vanaf maandag van Peutie naar de depots van de provincies.

Het kabinet van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) had gesprekken met Bpost om de miljoenen lapjes te verzenden naar alle huishoudens. Maar De Tijd vernam dat Geens uiteindelijk niet koos voor Bpost, dat klaarstond om de opdracht te vervullen.

Bpost kan wel nog ingeschakeld worden door steden en gemeenten die daar om vragen. Verschillende steden en gemeenten, zoals Gent, klopten al aan om mondmaskers die ze zelf hebben besteld te versturen naar hun inwoners. Dat kan dus ook gebeuren voor de filterstoffen, maar niet via een groot contract tussen Bpost en de federale overheid.

Sioen

De miljoenen stuks filterstof worden tussen 4 en 20 mei geleverd. Aan Vlaamse zijde worden die aangeleverd door Sioen Industries, de wereldmarktleider in gecoat technisch textiel en hoogwaardige beschermkleding. Sioen zal 6 miljoen lapjes van de stof maken, die per twee bij 3 miljoen Belgen belanden. Dat contract levert Sioen een omzet van ongeveer 1,5 miljoen euro op.

Sioen maakt de stoffen in zijn site in Luik, waar het normaal naaldvilt produceert. Dat is een soort filterende stof die ook gebruikt wordt voor industriële filters in cementfabieken en brouwerijen. De rollen stof worden verwerkt en versneden tot rechthoekige lapjes bij Coatex, een dochterbedrijf van Sioen in Poperinge. De verpakking per twee gebeurt bij een maatwerkbedrijf.