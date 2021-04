Brand in Brecht bedwongen

De brandweer heeft het vuur op het Groot Schietveld in Brecht onder controle. De brand heeft volgens het Agentschap voor Natuur en Bos zowat 500 hectare natuurgebied vernietigd.

De bewoners van de geëvacueerde wijk in Gooreind bij Wuustwezel mogen vanaf 16 uur terug naar huis. De politie zal de terugkeer in goede banen leiden, meldt het gemeentebestuur.

De bewoners krijgen de raad om hun woning goed te verluchten. Wie groenten uit zijn moestuin wil eten, kan die best eerst goed afspoelen. Het gemeentebestuur geeft de geëvacueerde bewoners de raad om maandag of dinsdag een coronatest te laten afnemen, aangezien ze de nacht bij familie of vrienden hebben doorgebracht.

De brand op het Groot Schietveld in Brecht brak vrijdagmiddag uit na een schietoefening van het leger. De vlammen grepen razendsnel om zich heen. De geur- en rookhinder reikte tot in Antwerpen en het Waasland. Verschillende brandweerkorpsen kwamen ter plaatse en de provinciale fase van het rampenplan was een tijd van kracht.

Defensie

Een brandweerwagen die in het militair kamp van Brasschaat paraat staat bij schietoefeningen, is inderdaad in herstelling. Dat bevestigt Defensie na berichten daarover van de Gazet van Antwerpen en de VRT. Maar het leger voegt toe dat 'voor de oefening die de brand heeft veroorzaakt' de aanwezigheid van die brandweerwagen niet vereist is.

'Een onfortuinlijke omstandigheid', noemde een anonieme bron dicht bij de legerleiding het zaterdag in de Gazet van Antwerpen. 'Die wagen had voor de eerste snelle interventie kunnen zorgen.' Maar dat klopt dus niet helemaal, klinkt het bij Defensie. De oefeningen van vrijdag gebeurden met een kaliber van 5,56 mm. 'Organisationeel was de schietstand volledig in orde', klinkt het.

De brandweerwagen is noodzakelijk bij het vuren in stadium rood en in stadium geel, bij gebruik van wapensystemen en munitie van een kaliber van 12,7 mm en hoger.