Brandende wagens en vuilbakken in Brussel

Oudjaarsnacht verliep in ons land zonder al te grote incidenten.

In Brussel gingen wel twintig wagens in de vlammen op, evenals twee scooters. Er waren ook 55 oproepen voor brandend straatmeubilair. De brandweer moest tien keer uitrukken, waarvan drie keer voor een woningbrand.

De politiediensten kwamen tot middernacht 370 maal tussen en voerden 138 administratieve en 16 gerechtelijke arrestaties uit. Het ging om mensen die het vuurwerkverbod aan hun laars lapten, de avondklok of het verbod op samenscholing negeerden.

In Antwerpen werd een lockdownfeestje met 25 mensen stilgelegd. Het ging om verschillende families, de helft was minderjarig.

In Zandhoven kwam een 28-jarige man om het leven nadat een vuurpijl in zijn gezicht was ontploft.