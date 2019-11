Breed front pleit voor duurdere dienstencheques

Zowel Federgon, de sectororganisatie van de dienstenchequebedrijven, als de vakbonden in de sector zijn er voorstander van. Ook de economen Frank Vandenbroucke, de geestelijke vader van de cheque, en Ive Marx ijveren ervoor.

Donderdag plannen de vakbonden acties. Ze eisen een loonsverhoging van 1,1 procent. Federgon ziet dat niet zitten. ‘We zouden dat de werknemers graag gunnen, maar we kunnen niet. De marges worden almaar kleiner en het water staat de dienstenchequebedrijven aan de lippen’, zegt algemeen directeur Herwig Muyldermans.

Subsidie

Sinds 2014 is de prijs van een dienstencheque 9 euro. Daarbovenop krijgen de bedrijven een subsidie van de overheid waarmee het loon van de poetshulp en de overige kosten worden gefinancierd. Omdat de kosten sneller stijgen dan de subsidie en de prijs van een dienstencheque vastligt, komen veel dienstenchequebedrijven in de problemen.

Federgon pleit ervoor de prijs van een dienstencheque te koppelen aan de index om meer ademruimte voor de bedrijven te creëren. Als de lonen stijgen, moet de prijs van een cheque met hetzelfde percentage stijgen. De vrees bestaat niet meteen dat de Vlaming terugkeert naar een poetshulp in het zwart. De prijzen daarvoor liggen nog altijd een pak hoger.

Fiscaal voordeel

Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits (CD&V) houdt de boot voorlopig af. ‘De Vlaamse regering is niet blind voor de uitdagingen in de sector en voor de werknemers’, zegt ze. ‘Het departement Werk en Sociale Economie gaat een analyse maken van de leefbaarheid van de sector. Er is ook al overleg gepleegd met de sector. Dat zal nog gebeuren.’