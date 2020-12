Brexitdrukte leidt ook in België tot kilometerslange files

Duizenden vrachtwagenchauffeurs stonden donderdag in de Franse havenstad Calais aan te schuiven om de oversteek te kunnen maken richting Verenigd Koninkrijk. Om de stroom onder controle te krijgen richtten de Franse autoriteiten een soort tijdelijke 'parking' in in Ghyvelde, nabij de Belgische grens.

'We wisten dat dit eraan zat te komen', zegt Peter Bruyninckx, de woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum. 'De Franse autoriteiten hadden ons de voorbije dagen gewaarschuwd.' In de havens van Calais en Duinkerke waren er voor donderdag erg veel boekingen voor vrachtwagens die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk zouden maken.

Harde brexit

De dreiging van een harde brexit eind deze maand leidt tot een sterke stijging van het goederenvervoer naar het Verenigd Koninkrijk. Een kleine maand voor de overgangssituatie afloopt en de EU-regels niet langer gelden voor het land, is er nog steeds geen akkoord over hoe de handel daarna moet verlopen.

De Britten 'vullen hun voorraden aan als nooit tevoren' uit vrees voor de situatie na 31 december, zegt de transportfederatie FNTR van de regio Pas-de-Calais. Die vindt dat er een rampzalig verkeersbeleid wordt gevoerd bij de havens in Calais en aan de Eurotunnel. 'Het is al twee weken catastrofaal', zegt topman Sébastien Rivéra aan het persagentschap AFP.

Oversteek

Momenteel steken dagelijks zowat 8.000 vrachtwagens het Kanaal over in elke richting. In normale tijden zijn dat er zo'n 6.000. Het fenomeen deed zich een jaar geleden ook al eens voor, toen de overgangsperiode inging. Maar toen was de impact volgens de FNTR minder fors.