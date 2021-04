Britse horeca mag terrassen openen

De Britse pubs en restaurants mogen vanaf 12 april hun terrassen heropenen. Dat heeft premier Boris Johnson maandagavond aangekondigd.

'Op maandag de twaalfde zal ik naar de pub gaan en voorzichtig, maar onherroepelijk, een biertje aan mijn lippen brengen', zei Johnson plechtstatig. De bevestiging dat de aangekondigde versoepelingen effectief kunnen doorgaan na een lange en zware lockdown in het Verenigd Koninkrijk is een overwinning voor de vaccinstrategie van de Britse regering.

60% Vaccinatiegraad In het Verenigd Koninkrijk heeft 60 procent van de bevolking al één prik gehad, 10 procent kreeg al twee prikken.

Bezoekers van pubs en restaurants mogen nog altijd niet binnen gaan zitten. Het gaat in een eerste fase om terrassen, buitenattracties zoals dierentuinen, fitnesszalen en kapsalons. Ook niet-essentiële winkels gaan pas volgende week opnieuw open. In die zin waren de coronamaatregelen de jongste maanden strenger dan in België.

In een update waarschuwt de Britse overheid wel om nog geen zomerreizen te boeken, 'tot het beeld duidelijker is'. Het is volgens de regering te vroeg om te bepalen of mensen in de zomervakantie naar het buitenland kunnen trekken. Johnson benadrukte tijdens een persconferentie over de maatregelen dat hij goede hoop heeft dat niet-essentiële reizen vanaf 17 mei weer kunnen worden hervat, maar zei ook geen valse hoop te willen geven. De premier voegde eraan toe dat hij wil voorkomen dat vakantiegangers het coronavirus mee naar huis brengen.

Coronapaspoort

Intussen wordt gewerkt aan een nieuw systeem van coronapaspoorten. Burgers kunnen daarmee bewijzen dat ze gevaccineerd zijn of recent negatief getest zijn. Maar nogal wat Britten vinden dat zo'n paspoort hun privacy en individuele vrijheden schendt.

Eerder hadden Britse media gemeld dat er een 'stoplicht' zou komen om te bepalen naar welke landen mensen wel of niet kunnen reizen. De afgelopen weken is de coronasituatie in Groot-Brittannië duidelijk verbeterd. Er zijn nu wekelijks 44 besmettingen per 100.000 inwoners.