Britten annuleren 'brexit-ferry' naar Oostende

Maar Seaborne Freight had geen enkele ervaring met de organisatie van dergelijk transport en beschikte niet over de juiste schepen.

Politiek werden al langer vragen gesteld bij de haalbaarheid van de opdracht. Ook Oostends burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) was niet overtuigd van de capaciteiten van het bedrijf.

Een woordvoerder van het Britse departement voor Transport geeft toe dat het duidelijk is dat de rederij niet klaar was om de lijn te exploiteren. De Ierse reder Arklow Shipping zou Seaborne Freight ondersteunen, maar trok zich terug.

'De overheid voert gevorderde gesprekken met een aantal bedrijven om extra vrachtcapaciteit mogelijk te maken in het geval van een harde brexit, ook via de haven van Ramsgate', klinkt het.

Brits premier Theresa May is er niet in geslaagd om de door haar onderhandelde deal door het parlement te krijgen. Ze probeert nu om nieuwe onderhandelingen op te starten met de EU.