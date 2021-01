Brokstukken verdwenen vliegtuig gevonden

Duikers hebben brokstukken gevonden van het vliegtuig dat zaterdag van de radar was verdwenen kort na vertrek in de Indonesische hoofdstad Jakarta. Dat meldt het Indonesische leger.

De Boeing 737-500 van Sriwijaya Air verdween kort na het opstijgen in Jakarta. Het toestel was vertrokken voor een binnenlandse vlucht van 90 minuten en had 62 mensen aan boord, 50 passagiers en twaalf bemanningsleden. Hoe het toestel in zee is gecrasht, is nog niet duidelijk.