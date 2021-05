Brussel bestrijdt lage vaccinatiegraad met minder tijd tussen twee prikken

Hoewel het AstraZeneca-vaccin beter beschermt als er meer tijd zit tussen beide inentingen, kort Brussel de tussenperiode in. Van twaalf naar acht weken. Het is een poging om meer Brusselaars richting het vaccinatiecentrum te krijgen.

Om de Brusselaars gevaccineerd te krijgen, grijpen de dirigenten van de Brusselse vaccinatiecampagne alle middelen aan. Maandag besliste het Brussels Gewest om het interval tussen beide AstraZeneca-prikken in te korten van twaalf naar acht weken. De Brusselse gezondheidsinspectie kreeg daarvoor de toestemming van de taskforce vaccinatie.

Vele Brusselaars annuleren hun afspraak omdat de duurtijd tussen de AstraZeneca-prikken te lang is. Inge Neven Hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie

Met de beslissing wil Brussel tegemoet komen aan de vraag van de Brusselaars zelf. 'Als mensen hoorden dat ze zouden ingeënt worden met AstraZeneca, annuleerden velen hun afspraak', zegt Inge Neven, het hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie. 'Toen we hen opbelden, bleek de lange duurtijd tussen de twee AstraZeneca-prikken de hoofdreden van hun weigering.'

'Vele mensen vinden drie maanden te ongemakkelijk. Zeker omdat een tweede shot dan midden in de zomer- en vakantieperiode valt. Door de duurtijd in te korten proberen we ze te motiveren om toch naar het vaccinatiecentrum te komen voor een AstraZeneca-vaccin.'

Pragmatisch

Met de keuze komt wel een prijs. Brussel boet in op de effectiviteit van het AstraZeneca-vaccin. Het vaccin beschermt beter als langer gewacht wordt tussen de eerste en de tweede dosis. De bescherming tegen Covid-19 stijgt van 55 procent bij minder dan zes weken tussen de eerste en tweede inenting naar 82,4 procent bij een interval van minstens twaalf weken.

We moeten pragmatisch zijn in Brussel. Als je aan snelheid wint, dan spaar je ook ziekte en sterfte uit. Gudrun Briat Woordvoerster van de taskforce vaccinatie

'Dat klopt', zegt Gudrun Briat, de woordvoerster van de taskforce vaccinatie, 'maar in Brussel spelen wel meer factoren dan effectiviteitsgraad. De vaccinatiebereidheid ligt er gewoon lager. Als taskforce beseffen we dat Brussel de vreemde eend in de bijt is. Dus moeten we pragmatisch zijn. Vergeet niet: als je aan snelheid wint, spaar je ook ziekte en sterfte uit.'

Met de inkorting van de duurtijd tussen de twee AstraZeneca-inentingen hoopt het Brusselse Gewest de vaccinatiebereidheid te verhogen, de vaccinatiecampagne te versnellen en de vaccinatiegraad naar boven te krijgen. Of die strategie ook zal werken, is afwachten. 'Dat zal de komende dagen en weken blijken', zegt Neven.

Flexibeler parcours

Brussel rijdt al even een ander parcours in de vaccinatiestrategie. Terwijl Vlaanderen en Wallonië minutieus vasthouden aan het vooropgestelde vaccinatieschema met verschillende fasen van prioritaire groepen, kiest Brussel voor een flexibeler parcours met de bedoeling zo veel mogelijk mensen in te enten.

De reden is deels de vaccinatietwijfel in de hoofdstad. 'Er zijn gewoon meer antivaxers in Brussel', zegt Neven. Ook is de Brusselse context erg specifiek. Er zijn verschillende nationaliteiten en culturen. Niet iedereen begrijpt goed Nederlands of Frans. De toegang tot basisgezondheidszorg ligt lager en er is meer armoede en sociale ongelijkheid.

Die context tekent zich af in de cijfers. In de groep van 75-plussers komt Brussel maar nipt aan 70 procent gevaccineerden. Zo'n 27 procent kwam niet opdagen. Ter vergelijking: in Vlaanderen gaat het om 5 procent (zie tabel). Er zijn ook verschillen tussen de 19 gemeenten. Eind april had 52 procent van de 65-plussers uit Sint-Joost-ten-Node een eerste prik gekregen. In Sint-Pieters-Woluwe, een rijkere gemeente, stond de teller op meer dan 80 procent.

Schermvullende weergave

Om te voorkomen dat vaccins verloren gaan, zakt Brussel sneller in de leeftijdspiramide. Alle 46-plussers in Brussel hebben dit weekend hun uitnodiging per sms of mail gekregen en ontvangen deze week nog een brief per post. De 41- tot 45-jarigen mogen zich op de wachtlijst inschrijven via het Brusselse aanmeldingsplatform Bruvax. Dat is ook de reden waarom in Brussel al veel meer 55-plussers zijn gevaccineerd dan in Vlaanderen. Daarnaast wordt volop gesensibiliseerd, via de overheid maar ook via de ziekenfondsen, apotheken, lokale organisaties en vzw's.

Vlaanderen

Vlaanderen houdt voorlopig vast aan de twaalf weken tussen beide AstraZeneca-prikken. Toch zegt het geen nee tegen een inkorting van de wachttijd. 'We zijn niet gekant tegen het veranderen van het interval', zegt Joris Moonens, de woordvoerder van het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid. 'Maar wel na advies en overleg in de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC).'

We zijn niet gekant tegen het veranderen van het interval. Mensen vinden twaalf weken soms erg lang. Joris Moonens Woordvoerder van het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid

Niet de vaccinatiebereidheid is in Vlaanderen een probleem - die ligt erg hoog - wel kan de vakantieperiode een argument zijn. 'Het klopt dat mensen twaalf weken lang vinden', zegt Moonens. 'Als je eind mei je vaccin krijgt, moet je wachten tot eind augustus. Dat vinden mensen vervelend.' Het onderwerp ligt woensdag op de tafel van de Interministeriële Conferentie.