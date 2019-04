Brussel int boetes voor nog meer vervuilende wagens

Het Brussels gewest heeft sinds begin 2018 een lage emissiezone (LEZ) om de luchtkwaliteit te verbeteren in de hoofdstad. Geleidelijk worden steeds meer categorieën van vervuilende voertuigen geweerd.

Sinds januari 2018 mogen dieselvoertuigen vóór en vanaf Euro 1 niet meer rijden in het gewest.

Dit verbod werd begin 2019 uitgebreid naar dieselvoertuigen met de Euro 2-norm en benzinevoertuigen vóór en vanaf Euro 1 . Er werd een overgangsperiode van 3 maanden ingevoerd, zodat de automobilisten op wie de nieuwe criteria van toepassing zijn zich konden aanpassen aan de wet. Tot nu toe kregen de voertuigen die in overtreding waren een verwittiging. Vanaf vandaag, 1 april, loopt die 'gedoogperiode' af. Voortaan worden ook chauffeurs van deze wagens die het Brussels gewest binnenrijden, bestraft met een boete van 350 euro.

Een 'latentieperiode' zorgt er wel voor dat hetzelfde voertuig niet meerdere overtredingen kan begaan gedurende een periode van 3 maanden. Chauffeurs krijgen zo de tijd om van voertuig te veranderen of te kiezen voor meer duurzame verplaatsingen (fiets, step, openbaar vervoer, enz.)

Wie toch met zijn of haar vervuilende auto Brussel wil binnenrijden, kan een dagpas kopen voor 35 euro. U kan maximaal acht dagpassen per jaar per voertuig kopen.