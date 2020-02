Brussel viseert miljoenenfactuur voor koninklijke domeinen

De Brusselse regering neemt de miljoenenfacturen op de korrel die ze betaalt voor de koninklijke parken en tuinen in Brussel. Ze zal bijna 7 miljoen euro aan investeringen doorrekenen aan de federale belastingbetaler.

Wie draait op voor de kosten van meer dan 7.500 hectare aan bossen, gronden en gebouwen die de Koninklijke Schenking bezit? Vooral de belastingbetaler, bleek in november vorig jaar uit het journalistieke onderzoek Immo Royal, dat De Tijd voerde met VRT NWS, Apache en Knack. Nochtans moet de Koninklijke Schenking, een constructie die teruggaat tot koning Leopold II, financieel zijn eigen boontjes doppen. 'Deze instelling moet al hare uitgaven bestrijden met de middelen waarover zij beschikt, zonder lasten voor de Openbare Schatkist', luidt artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 1930, dat van de Schenking een 'zelfstandige openbare instelling' maakte.

2,4 miljoen restauratie omheining Koloniale Tuin en Sobieskipark De Brusselse regering betaalde ruim 2,4 miljoen euro voor de restauratie van een omheining van de Koloniale Tuin en het Sobieskipark.

Brussels N-VA-parlementslid Cieltje Van Achter wilde weten welke kosten toch worden doorgerekend aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Want uit ons onderzoek bleek al dat daarover lang geleden afspraken zijn gemaakt. Zo is in 1992 door toenmalig premier Jean-Luc Dehaene een akkoord gesloten over acht Brusselse parken en tuinen van de Schenking. Het contract, dat nog loopt tot 2022, verplicht de Schenking tot niets: de Brusselse regering neemt het volledige onderhoud op zich, inclusief de aankoop van planten, de bewaking en de verlichting, terwijl Dehaene instemde dat de volledige factuur voor de belastingbetaler is.

Stijgende kosten

Brussels minister van Leefmilieu Alain Maron (Ecolo) bevestigde aan Van Achter dat de overeenkomst uit 1992 nog altijd van kracht is en veel geld kost. Ze slaat op de Lainé-square in Vorst, en de Koloniale Tuin, het Chinees Paviljoen, de Japanse Toren, het Sobieskipark, de Jean de Bolognesquare, de 21 juli-square en de serres van Stuyvenberg in Laken. Maar niemand weet hoeveel die domeinen elk jaar precies kosten, omdat de overeenkomst uit 1992 ook slaat op tien domeinen die niet van de Schenking zijn, geeft de minister toe.

Schermvullende weergave Het Sobieskipark in Laken. ©Alexander Dumarey

In totaal krijgt de Brusselse regering elk jaar ruim 3 miljoen euro van de Regie der Gebouwen om alle 18 parken te onderhouden. 'Maar het in 1992 berekende bedrag van de toelage blijkt te laag om de werkelijke beheers- en onderhoudskosten van die groene ruimten te dekken. De kosten zijn in de loop van de tijd aanzienlijk gestegen', stelt Maron. Onder andere door de fikse toename van de Brusselse bevolking sinds 1992, met 230.000 extra inwoners. En ook door de verouderde bomen en toenemende crisissen met zieke planten.

De minister geeft aan dat het anders moet. Als de overeenkomst in maart 2022 ten einde is, moet ze heronderhandeld worden, luidt het. 'Leefmilieu Brussel is overgegaan tot een herberekening van de werkelijke kosten voor het beheer van de sites.'

Meer Brussels geld

De Brusselse regering doet ook investeringen die verder gaan dan wat in 1992 is afgesproken en voor rekening van de Koninklijke Schenking hadden moeten zijn. Maron verwijst onder andere naar 4,2 miljoen euro voor de renovatie van de Stuyvenberg-serres. Ook de restauratie van een conciërgegebouw (197.000 euro) en een parkwachterspaviljoen (132.000 euro). En nu blijkt ook ruim 2,4 miljoen euro te zijn betaald voor de restauratie van een omheining van de Koloniale Tuin en het Sobieskipark.

Leefmilieu Brussel gaat de factuur nu wel verhalen op de Regie der Gebouwen, maar dat is ook de belastingbetaler: of het nu de federale of de Brusselse belastingbetaler is… Cieltje Van Achter Brussels N-VA-parlementslid

'De overeenkomst voorziet uitdrukkelijk dat die werken ten laste zijn van de Koninklijke Schenking', zegt de minister. 'De factuur voor die tussenkomsten wordt doorgestuurd naar de Regie der Gebouwen, als de werken zijn afgerond.'

De vraag is of de Koninklijke Schenking niet moet opdraaien voor de kosten. 'Leefmilieu Brussel zal de factuur verhalen op de Regie der Gebouwen, maar dat is ook de belastingbetaler', zegt Van Achter. Of het de federale of de Brusselse belastingbetaler is, de vraag blijft: wie moet die investeringen echt betalen? Want het gebeurt voor domeinen van de Koninklijke Schenking.'

Dudenpark

Ook twee andere overeenkomsten over domeinen van de Koninklijke Schenking kosten de Brusselse regering geld. Over de Molenvijver in Bosvoorde is in 2003 een tienjarige hernieuwbare overeenkomst gesloten. De Schenking betaalt daarvoor 250 euro per jaar aan Leefmilieu Brussel.

De andere gaat over het beheer, de bewaking en het onderhoud van het Dudenpark in Vorst. Uit ons onderzoek bleek al dat de Schenking voor dat domein wel een vergoeding betaalt: in 2006 is een bedrag van 125.000 euro overeengekomen en dat is nu, na indexering, 161.000 euro per jaar. Het kan dus ook anders.