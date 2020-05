Brussels Airlines dreigt politieke nachtmerrie te worden

Vicepremier en minister van Financiën Alexander De Croo zegt dat we 'nog niet in de fase' zitten dat Brussels Airlines op een faillissement afstevent.

Het dossier Brussels Airlines bezorgt de regering-Wilmès slapeloze nachten. Hoe moet de regering uitleggen dat ze Brussels Airlines niet gaat redden, als Lufthansa niet met de gevraagde spijkerharde garanties over de brug komt?

Vanuit alle partijhoofdkwartieren kwamen na afloop van de bijzondere ondernemingsraad bij Brussels Airlines steunbetuigingen voor het personeel van de luchtvaartmaatschappij. De inspanning van het personeel laat toe dat de regering-Wilmès ook een inspanning wil doen om het bedrijf te redden. Ook Lufthansa kan nu niet anders dan een inspanning te doen, is de redenering.

Onvermijdelijke krimp Brussels Airlines schrapt een kwart van zijn activiteiten en 1.000 jobs. 'In de huidige vorm overleven we de coronacrisis niet', waarschuwt CEO Dieter Vranckx. De analyse van een onvermijdelijke krimp.

Vicepremier en minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) stelde dinsdagavond bij VTM dat het hoog tijd wordt dat Lufthansa duidelijk maakt welke toekomst het na de coronacrisis voor Brussels Airlines in petto heeft. ‘Je kunt van het personeel en de Belgische overheid geen inspanning vragen, als je geen perspectief biedt.' Hij riep de CEO van Lufthansa op snel rond de tafel te komen.

Wantrouwen

Langs Belgische zijde is het vertrouwen in Lufthansa niet al te groot. Eind 2016, toen de Duitse luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines voor 100 procent in handen kreeg, wees de Lufthansa-top de Belgische vraag naar engagementen brutaal af.

België had geen poot om op te staan, want er was slecht onderhandeld, toen de Duitsers als redders voor het noodlijdende Brussels Airlines waren binnengehaald.

Die fout wil De Croo, die de leiding heeft in de onderhandelingen over de redding van Brussels Airlines, niet meer maken. Vandaar dat engagementen van Lufthansa worden gevraagd, voor de Belgische staat met steun over de brug zou komen. België wil engagementen dat de luchthaven van Zaventem een hub voor Lufthansa wordt.

De Duitse speler moet ook investeren in de modernisering en vergroening van de vloot van Brussels Airlines. En bovenal: er kan niet alleen sprake van een krimpscenario zijn, ook moet een groeiscenario op tafel komen.

Overheidsbelang

L'oeil de Moscou van Lufthansa Hier leest u een portret van Dieter Vranckx, de CEO die bij Brussels Airlines de hakbijl bovenhaalt. Hij doet precies wat Lufthansa van hem verlangt.

Om zeker te zijn dat Lufthansa de engagementen zou nakomen, wil België een minderheidsbelang in Brussels Airlines, in ruil voor staatssteun. Dan krijgt de overheid beslissings- en controlemacht. Maar de CEO van Lufthansa, Carsten Spohr, gruwelt van overheidsinmenging.

In de lopende onderhandelingen heeft Lufthansa zo’n Belgische participatie in Brussels Airlines afgewezen, zegt een partijvoorzitter, die het dossier op de voet volgt. Volgens CD&V-voorzitter Joachim Coens zijn ook andere denksporen mogelijk. ‘De prioriteit is niet het aandeelhouderschap in een private maatschappij, wel de inbedding in de luchthaven van Zaventem.'

‘Het dossier Brussels Airlines draait om geld en beslissingsmacht’, zegt een andere partijvoorzitter. De Duitsers vragen naar verluidt zelfs al 100 miljoen euro meer, met name 390 miljoen, maar willen geen beslissingsmacht uit handen geven. Als er geen garanties komen, is het gevaar dat Brussels Airlines verder wordt uitgekleed en Lufthansa bijvoorbeeld alleen de rendabele Afrikalijnen van Brussels Airlines vasthoudt.

Het is pokeren op het hoogste niveau. Zonder Belgische steun wordt het faillissement van Brussels Airlines onafwendbaar. En dat zou de regering-Wilmès moeilijk verkocht krijgen, weet ook Spohr.