Brussels Airport al twee maanden zonder voorzitter

De regering-De Croo is er nog niet in geslaagd om een opvolger van Mark Descheemaecker bij Brussels Airport te laten benoemen.

Twee maanden na het aflopen van het mandaat van Mark Descheemaecker (N-VA) is er nog geen nieuwe voorzitter voor Brussels Airport. De selectieprocedure loopt, klinkt het in de regering.

In de benoemingsronde waarover de regering-De Croo in februari een akkoord sloot, werd het voordragen van de nieuwe voorzitter van de luchthaven toegewezen aan Open VLD. Op de algemene vergadering van 11 mei werden echter alleen twee gewone bestuurders benoemd: Benjamin Cadranel voor de PS en Luc Haegemans voor CD&V.

In het Staatsblad staat te lezen dat de algemene vergadering van mei vaststelde dat het mandaat van huidig voorzitter Descheemaecker is verlopen en dat er nog geen nieuwe voordracht is gebeurd door de twee aandeelhouders, de federale overheid en het private consortium BAISA.

De regering moet over de benoeming van de nieuwe voorzitter van Brussels Airport een akkoord bereiken met de private aandeelhouder BAISA.

Dat de regering daarover dus overeenstemming moet bereiken met een private aandeelhouder, maakt dat de aanstelling van een nieuwe voorzitter langer duurt dan bij pakweg de NMBS of Infrabel. Open VLD heeft wel degelijk een kandidaat, klinkt het al maanden in de wandelgangen. Maar die moet een selectieprocedure doorlopen zoals in de privésector. Die procedure is twee maand na de algemene vergadering nog altijd bezig, valt te horen.