Brusselse klimaatmars verwacht tot 30.000 betogers

Het is de eerste klimaatmars in anderhalf jaar tijd, nadat corona een gedwongen pauze betekende voor de Brusselse straatprotesten.

Met een nieuwe klimaatmars door Brussel vragen de initiatiefnemers meer inspanningen om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen.

De organisatoren verwachten zondagmiddag tot 30.000 betogers in Brussel om aan de vooravond van de Europese top en de klimaattop in Glasgow een krachtig signaal te geven. ‘De boodschap is simpel: wij vragen ambitieuze, solidaire en coherente maatregelen’, zegt Zanna Vanrenterghem, vicevoorzitter van de Klimaatcoalitie. ‘We hebben nood aan een Belgische Green New Deal en we stellen meer dan 100 concrete oplossingen voor om dit te bewerkstelligen.’

De klimaatmars is de eerste in anderhalf jaar tijd, nadat corona en de lockdowns een gedwongen pauze betekenden voor de straatprotesten. De deelnemers verzamelen zondag vanaf 13 uur aan het station Brussel-Noord.

Gratis bussen

De mars vertrekt rond 14 uur en gaat via de kleine ring, de Wetstraat en Schuman tot in het Jubelpark, waar er speeches voorzien zijn met vertegenwoordigers van de Klimaatcoalitie en slachtoffers van de overstromingen in België. Een Covid Safe Ticket is niet vereist voor deelname. Tijdens de betoging is het dragen van een mondmasker wel verplicht.

De deelnemers kunnen zondag gratis met de bussen, trams of metro's van MIVB ter plaatse gaan. Het net van de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij is tussen 12 en 19 gratis toegankelijk. Verschillende tram- en buslijnen zullen wel hinder ondervinden door de betoging. Treinmaatschappij NMBS zet vier extra treinen in naar aanleiding van de mars: één van Antwerpen naar Brussel, twee van Brussel naar Antwerpen en nog één van Brussel naar Binche.

Met de actie wil de Klimaatcoalitie de druk opvoeren in de aanloop naar de VN-klimaattop in Glasgow eind deze maand.

Klimaattop in Glasgow