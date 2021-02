Brusselse procureur ruilt justitie voor privésector

De procureur des Konings van Brussel, Jean-Marc Meilleur (47), verlaat justitie en vertrekt naar de privésector. Dat kondigt hij aan in een gesprek met De Tijd en L’Echo. Meilleur gaat aan de slag bij een communicatiebureau.

Begin april trekt de procureur des Konings van Brussel Jean-Marc Meilleur de deur van justitie achter zich dicht. Hij wordt vennoot bij het communicatiebedrijf Gosselin & De Walque. Dat kantoor is opgericht door Ermeline Gosselin, die zeven jaar woordvoerster was van de Franstalige socialistische partij PS, en door Guillaume de Walque, die woordvoerder was van Elio Di Rupo (PS) toen hij eerste minister was. In een exclusief gesprek met De Tijd en L’Echo vertelt de 47-jarige Brusselse procureur waarom hij naar de privé stapt.

Wie is Jean-Marc Meilleur? Afgestudeerd in de rechten in 1997.

Advocaat van 1997 tot 2001.

Bedrijfsjurist bij Total Belgium van 2001 tot 2003.

Aan de slag als openbaar aanklager bij het Brussels parket sinds 2004.

Communicatiedirecteur van het Brussels parket van 2009 tot 2014.

Procureur des Konings van Brussel sinds 2014.

Meilleur is al sinds 2014 de baas van het Brusselse parket dat 450 mensen telt, onder wie een honderdtal magistraten, om de criminaliteit te onderzoeken en te vervolgen, goed voor bijna 300.000 dossiers per jaar. Voordien verzorgde hij tien jaar lang de communicatie van het Brussels parket, waar hij al sinds 2004 aan de slag was als openbaar aanklager.

Hebt u het na meer dan 16 jaar gehad met justitie?

Jean-Marc Meilleur: ‘Neen, dit is geen negatieve keuze. Ik ben het hier niet beu. We zitten bij het parket midden in de actualiteit, hier gebeurt altijd iets. Het is ook niet zo dat ik niet meer in justitie zou geloven. Ik heb gewoon nood aan een nieuwe uitdaging. Ik heb mijn buikgevoel gevolgd. Het was een opportuniteit om met deze twee vennoten in zee te gaan en zo’n kans krijg ik misschien niet meer. Ik ga aan strategie- en communicatieconsultancy doen, onder andere voor CEO’s van kleinere en grotere bedrijven.’

Hoe laat u het Brussels parket achter?

Meilleur: ‘Er is nu geen achterstand meer bij het Brussels parket. Toen ik aantrad als procureur waren er meer dan 2.000 dossiers waarin de onderzoeken waren afgerond en die wachtten op een eindvordering van het parket, om de vervolging te vragen. Dat zijn nu nog minder dan 500 dossiers. Dat is gelijk aan twee maanden stock. Dat noem ik geen achterstand meer. Ook bij de ‘vooronderzoeken’ die we moeten doen, is er bijna geen stock meer. We hebben daar heel hard op gewerkt.'

'Dat heeft wel een prijs gehad: we moesten prioriteiten stellen. Maar het is vooral te danken aan de inzet van de mensen én aan het extra personeel dat we proportioneel hebben overgehouden na de splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. Daardoor kan het Brussels parket nu meer vervolgen en moeten we minder seponeren dan vroeger.’

Wat zijn de grote uitdagingen in de strijd tegen de criminaliteit in Brussel?

Meilleur: ‘Iedereen weet dat de drugssector een groot probleem is in Antwerpen. Maar wat daar gebeurt, ondervinden we ook in Brussel. De criminele organisaties zijn hier actief, ook hier vindt drugstrafiek plaats. We mogen daar niet blind voor zijn of we belanden in een slechte situatie. Het geweld en de afrekeningen in het drugsmilieu duiken stilaan ook op in Brussel. Dat is een belangrijke bekommernis voor de toekomst.’

‘Daarnaast vormen het internet en allerlei trafieken via het dark web een grote uitdaging voor het Belgische gerecht. Daar hebben we onvoldoende vat op. De politie heeft meer middelen gekregen om de cybercrime aan te pakken, maar nog te weinig.’

Het is een oud zeer dat er te weinig middelen zijn bij het Brusselse gerecht om de financiële criminaliteit in onze hoofdstad aan te pakken.

Meilleur: ‘We hebben de jongste jaren meer fiscale assistenten gekregen om dat beter aan te pakken. We hebben de financiële sectie dus wel versterkt. Maar bij de federale gerechtelijke politie in Brussel zijn de jongste jaren veel ervaren speurders vertrokken. En het is heel moeilijk die te vervangen. Dat vergt tijd. We hebben dus minder politiespeurders om die dossiers te onderzoeken, maar er zijn wel nog speurders. Kijk naar de minnelijke schikking die we konden sluiten met de bank HSBC (van bijna 300 miljoen euro, de grootste tot dusver in België, red.). Die was alleen mogelijk omdat het dossier goed was onderzocht.’

Wat denkt u van de Vlaamse kritiek op de verschillende politiezones in Brussel? Is er nood aan een eengemaakte zone?

Meilleur: ‘Bij het begin van de coronacrisis vorig jaar had ik dagelijks overleg met alle Brusselse politiekorpschefs. Ik denk niet dat er in gelijk welk ander gewest zo’n dagelijkse coördinatie is gebeurd. Alles kan altijd beter, er zijn nog schaalwinsten mogelijk bij de zones, onder andere via gezamenlijke aankopen, maar ik zie geen probleem van coördinatie in Brussel. Dat is vooral een politiek verhaal. Er is ook een vertekend beeld over de onveiligheid in Brussel, zeker bij de mensen die niet in Brussel wonen. Want de criminaliteit daalt duidelijk, dat zijn de objectieve cijfers.’

Veel mensen hebben de indruk dat corona-inbreuken nu te gretig worden vervolgd.. Is de slinger doorgeslagen?

Meilleur: ‘Ik begrijp dat gevoel. Maar het beleid wordt nu eenmaal bepaald door de minister en de procureurs-generaal. Wij passen als parketten de wet gewoon toe. Corona, dat zijn wel plots 20.000 dossiers meer, terwijl we daarvoor niet meer personeel en middelen hebben gekregen. Dat is niet evident, maar ik ga daarover niet klagen. Want alle sectoren kennen in deze periode moeilijkheden.’

Hoe ver staat de digitalisering van justitie nu echt? Ik zie jullie toch nog altijd veel zeulen met papier en kopieën maken.

Meilleur: ‘Dat is zeker nog zo. Maar je kan dat zowel positief als negatief bekijken. We komen van ver en dankzij de vele initiatieven van de afgelopen tien jaar hebben we vooruitgang geboekt. Bij het Brussels parket doen we alles wat de procedure toelaat via elektronische communicatie. Ook de automatische inning van de verkeersboetes helpt ons vooruit.'

'Maar als je het vergelijkt met de hedendaagse technologische mogelijkheden, dan hinkt justitie nog ver achterop. Het probleem is dat de procedure niet toelaat een volledig digitale dossier te hebben, en dan moeten we aan het einde van de rit altijd nog iets afdrukken. Wat ik nu wel aanvoel, is dat de mensen binnen justitie meer dan vroeger vragende partij zijn voor meer digitalisering, zolang dat een extra hulp is en geen extra werklast veroorzaakt, wat ook al is gebeurd bij justitie.’

Voor jullie ‘klanten’, de rechtzoekenden, is justitie nog altijd een mallemolen waarin je nooit wil belanden. Het is een lijdensweg.

Meilleur: ‘Niemand bij justitie is blij dat ons imago slecht is. De verschillende parketten doen inspanningen om die ‘lijdensweg’ te verkleinen of te vermijden. Wij hebben hier op het Brussels parket drie weken geleden nog een ‘centraal loket’ geopend. Daar kan de rechtzoekende terecht voor om het even welke kwestie. Het is niet meer nodig van het ene naar het andere loket te lopen op verschillende verdiepingen. Dat is een cultuuromslag.'