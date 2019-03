Burgemeesters overwegen opnieuw sluiting snelwegparking

Frank Gys, de N-VA-burgemeester van Wommelgem, overweegt de parking naast de E313 te sluiten. Ook in Mol bekijkt CD&V-burgemeester Wim Caeyers een sluiting van de E34-parking in Postel, bericht de Gazet van Antwerpen maandag.

'We hadden gehoopt dat dit probleem - zoals beloofd - zou worden aangepakt, maar we zien geen enkele bereidwilligheid. De federale overheid moet tussenkomen', zegt Frank Gys.

In 2017 verdubbelde het aantal 'transitmigranten' in ons land en leidde tot zenuwachtigheid vlak voor de lokale verkiezingen van oktober 2018. Transitmigranten zijn doorgaans op weg naar het Verenigd Koninkrijk, en proberen daar te raken door zich op een snelwegparking te verstoppen in een vrachtwagen die op weg is naar het VK.