CD&V eist schadevergoeding om Indiase likes

Gert Van Mol zorgde ervoor dat het aantal volgers op de CD&V-Facebookpagina exponentieel toenam. Maar toen bleek dat het vooral om Indiase volgers ging, viel hij in ongenade bij de partijtop.

CD&V had Van Mol in oktober 2017 aangetrokken om de partij relevanter te maken op sociale media. Door gepersonaliseerde en gerichte advertenties te kopen op Facebook, slaagde hij er snel in meer volgers te krijgen.