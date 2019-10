CD&V eist van formateurs oplossing voor Arco

Hoewel een vergoeding voor de Arco-coöperanten juridisch haast onmogelijk is, wil de CD&V-top dat haar kandidaat-voorzitters dat blijven eisen. Dat marsorder is hun gegeven.

‘De oplossing ligt voor het grijpen’, zo staat in een CD&V-fiche, opgesteld door de partijtop, over Arco die bezorgd is aan de zeven kandidaat-voorzitters. ‘Het is aan de formateurs van de volgende regering om een antwoord te geven op de terechte vraag van de vele Arco-coöperanten.’

Arco is het vehikel waarmee de christelijke arbeidersbeweging participeerde in Dexia, de bankgroep die in 2011 over de kop ging. Daarbij zagen 800.000 Arco-coöperanten zo’n 1,5 miljard euro in rook opgaan. CD&V heeft altijd beloofd dat de Arco-coöperanten voor een deel vergoed zouden worden, maar daar kwam niets van in huis.

Het was stil geworden rond Arco, maar CD&V laat het dossier duidelijk niet los. De Arco-fiche die de kandidaat-voorzitters kregen, heeft tot doel dat ze alle zeven eenzelfde lijn zouden aanhouden over Arco.

Hof van Justitie

De ‘Arco-fiche’ verwijst naar een arrest van het Gerecht van de Europese Unie, een onderdeel van het Europees Hof van Justitie. Dat oordeelde in december vorig jaar dat de Europese Commissie in 2014 haar boekje te buiten ging toen ze bij de vernietiging van een eerste compensatieregeling de Belgische regering meteen ook verbood alternatieve vergoedingssystemen uit te werken. Dat verbod maakte het uitwerken van een plan B, afgesproken in 2014 in het regeerakkoord van Michel I, erg moeilijk. Want hoewel premier Charles Michel (MR) in het Zomerakkoord van 2017 het engagement van de regering nog eens uitdrukkelijk bevestigde, was daarvan nog niets in huis gekomen toen zijn regering in december 2018 viel.

Dat belangrijke obstakel is nu echter van de baan, luidt de interpretatie van CD&V. Dus kan de afspraak worden gehonoreerd dat er een vergoeding komt van 600 miljoen euro voor de Arco-coöperanten, of zo’n 40 procent van de geleden schade. ‘Het is alleen maar omdat de regering is gevallen dat daar geen uitvoering is aan gegeven’, staat op de Arco-fiche van CD&V.

Staatssteun

Zo eenvoudig is het echter niet. Elke nieuwe compensatieregeling voor de Arco-coöperanten moet stroken met de Europese regels. Grosso modo zijn er twee manieren. De eerste is dat de federale regering hen vergoedt met geld uit de begroting. De kans is echter groot dat de Europese Commissie dat opnieuw ziet als illegale staatssteun. Bovendien kunnen andere voormalige Dexia-aandeelhouders zo’n regeling aanvechten wegens ongelijke behandeling.

Belfius

De tweede manier is dat de regering de staatsbank Belfius, de voormalige Dexia Bank België, inschakelt. Maar de Europese Centrale Bank (ECB) staat als bankentoezichthouder niet toe dat financiële middelen van de bank worden gebruikt om een politiek akkoord uit te voeren. Belfius mag dat geld niet zomaar uitbetalen, er moet een klare juridische grond voor zijn. Die is er momenteel niet.

Schikking zonder veroordeling

Sommigen voeren aan dat Belfius deels verantwoordelijk is voor het debacle, omdat de bank vroeger Arco-aandelen zou hebben verkocht zonder de beleggers voldoende op de risico’s te wijzen. Belfius betwist dat en roept ook de verjaring in. Als grond voor een ruime minnelijke schikking voor alle Arco-coöperanten, zoals enkele actiegroepen zouden willen, is dat trouwens wankel zolang Belfius geen rechtszaak daarover heeft verloren.

Uitzonderlijk dividend

Belfius heeft al gezegd financieel te willen bijdragen tot een oplossing door een uitzonderlijk dividend uit te keren aan de overheid, die het geld vervolgens kan gebruiken om de Arco-coöperanten te vergoeden. Maar dan zitten we weer in het eerste scenario, met de bijbehorende juridische obstakels.

Beladen erfenis

De CD&V-top zadelt haar zeven kandidaat-voorzitters op met een beladen erfenis door hen nagenoeg te verplichten het Arco-dossier weer op tafel te leggen bij onderhandelingen over een nieuwe federale regering. Het resultaat dreigt weer te zijn dat CD&V haar belofte aan de Arco-coöperanten niet kan houden.

N-VA-voorzitter Bart De Wever verklaarde kort voor de verkiezingen van mei 2019 nog dat de kans onbestaande was dat de Arco-coöperanten vergoed zouden worden. ‘Al jarenlang dwingt het regeerakkoord ons te zeggen dat een oplossing mogelijk is, terwijl we weten dat het juridisch niet kan’, zei hij.