CD&V en MR schaakmat in race om Wetstraat 16

Zonder groen licht van MR en CD&V hebben Egbert Lachaert, Conner Rousseau en koning Filip de formatie in een plooi gelegd. Alexander De Croo en Paul Magnette worden formateurs.

'Het vertrouwen is terug.' Conner Rousseau (sp.a) stelde het woensdagavond zonder verpinken, bij het verlaten van het paleis. Even voordien hadden hij en Egbert Lachaert (Open VLD) hun preformateursopdracht aan koning Filip teruggegeven. ‘De koning heeft op basis van ons verslag beslist meneer De Croo van Open VLD en meneer Magnette van de PS aan te duiden als coformateurs', zei Lachaert na zijn bezoek aan het paleis. 'Ze waren al betrokken bij de oefening en kunnen snel overnemen van ons.'

Maar niet alle hordes zijn genomen om te kunnen doorzetten met de vorming van een regering van socialisten, liberalen, groenen en CD&V.

Inhoudelijk zijn de onderhandelingen weer vlot getrokken, nadat ze zondag waren stukgelopen op Georges-Louis Bouchez. Het signaal dat de andere partijen en vooral de sp.a verwachtten van de balorige MR-voorzitter is gegeven. Met lange tanden en in een uiterst geladen sfeertje stemde Bouchez in met een nieuwe tekst van de preformateurs die de grote lijnen van een Vivaldi-akkoord bevestigt. Alle partijen krijgen garanties over hun belangrijkste trofeeën. Maar het budget om hun wensen te betalen is danig ingeperkt. Bouchez kon met dat laatste uitpakken en met de garantie dat hij geen vermogensbelasting moet slikken.

Had Bouchez zich niet neergelegd bij de situatie, dan had dat betekend dat hij het gezag van de koning in vraag stelt.

De discussie over de personeelsbezetting is niet uitgeklaard. Met uitzondering van Bouchez' instemming om voort te onderhandelen op basis van de grote principes keerden Lachaert en Rousseau van een kale reis terug na hun onderhoud met de liberaal. Hij behoudt zijn veto tegen een formateursopdracht van zijn PS-rivaal Paul Magnette. Dat werd een halfuur voor de koning zijn beslissing communiceerde nog eens bevestigd.

Twee veto's

Ook Alexander De Croo (Open VLD) verkeerde een uur voor zijn aanstelling in het vagevuur. 'Er is steun voor een opdracht van Magnette en De Croo, maar er zijn ook veto's', was bij Open VLD te horen. Dat veto tegen De Croo kwam nog altijd van CD&V. De christendemocraten huiveren bij de gedachte aan een Open VLD-premier wegens het liberale sausje dat die over het precaire Vivaldi-verhaal dreigt te leggen, maar ook omdat de twee partijen min of meer in dezelfde kleine kiezersvijver vissen. Van de groenen kregen de preformateurs wel het signaal dat een formatie in gang kon worden gezet.

Zo lijken CD&V en MR schaakmat te staan in de strijd om het premierschap. Want nadat bronnen bij de MR hadden laten optekenen dat de Franstalige liberalen zich verzetten tegen een opdracht voor Magnette, legde Bouchez zich daar in een officieel persbericht toch bij neer. Logisch, want het tegendeel zou betekenen dat hij het gezag van de koning in vraag stelt. Ook CD&V tekende geen verzet aan.